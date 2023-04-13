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«أوبك» تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 09:41 مساء
«أوبك» تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط خلال 2023
حقل نفطي في كركوك بالعراق في 2 أبريل 2023. (أ ف ب)
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توقعت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، في تقريرها الشهري الخميس، أن يزداد الطلب العالمي في 2023 بمقدار 2,3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 101,9 مليون برميل يوميًا في المتوسط.

ويؤكد التقرير الشهري للمنظمة بشكل عام توقعات الشهر الماضي. وعدّلت «أوبك» توقعات الطلب على النفط من الدول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بزيادة طفيفة، إذ توقّعت أن يرتفع بمقدار 2,2 مليون برميل يوميًا عام 2023 (مقابل +2,1 مليون برميل يوميًا في مارس)، مدفوعًا بشكل رئيسي من الصين والهند.

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وعزت «أوبك» هذا التعديل الطفيف إلى «التحسن الأفضل من المتوقع في النشاط الاقتصادي في الصين بعد التخلي عن سياسة صفر كوفيد، فضلاً عن التحسن الإضافي المتوقع في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية والدول الأوروبية الأخرى» غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحسب وكالة «فرانس برس».

انخفاض متوقع في النشاط الاقتصادي
في المقابل، جرى تخفيض توقعات الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصار يُتوقع أن يرتفع بمقدار 0,1 مليون برميل يوميا (مقارنة بتوقع زيادة قدرها 0,2 مليون في اليوم في مارس) في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصًا «انخفاضًا متوقعًا في النشاط الاقتصادي» في دول الأميركيتين وأوروبا الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ورغم التغير المناخي، فإن استهلاك الوقود الأحفوري المسؤول عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ آخذ في الازدياد. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 101,9 مليون برميل يومياً عام 2023، وهو مستوى قياسي مرتفع رغم الآفاق الاقتصادية غير المؤكّدة، وفق منظمة «أوبك» التي تراجع توقعاتها لإمدادات النفط والطلب كل شهر.

الاقتصاد العالمي يواصل مواجهة التضخم
وأشارت «أوبك» إلى أن «زخم النمو للنصف الثاني من عام 2022 يُنتظر أن يستمر في النصف الأول من عام 2023»، وتقدر المنظمة أن «يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة تحديات مثل التضخم المرتفع ونسب الفائدة العالية، خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، ومستويات مديونية مرتفعة في العديد من المناطق».

وبلغ متوسط إجمالي الطلب العالمي على النفط 99,6 مليون برميل يوميًا عام 2022، وفقًا لأحدث تقارير «أوبك»، دون تغيير تقريبًا عن تقريرها الأخير الصادر في منتصف مارس.

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