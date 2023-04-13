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أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن الركود في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 09:44 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع مخاوف بشأن الركود في أميركا
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019، (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها لجلستين مع استمرار قلق المستثمرين بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وضعف في الطلب على النفط.

ونزل خام برنت 32 سنتا أو 0.4% إلى 87.01 دولار للبرميل، بينما تراجع خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 83.04 دولار، حسب وكالة «رويترز».

مخاوف بشأن الركود
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 2% أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى لهما في أكثر من شهر حيث حفزت بيانات التضخم الأميركية الهادئة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

لكن التشديد السابق، الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2007، أثار مخاوف من أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على وقف التضخم قد يخنق النمو الاقتصادي، ويخلق نوع من الركود في البلاد، ما يقلل الطلب المستقبلي على النفط في أكبر مستهلك في العالم، وفق «رويترز».

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