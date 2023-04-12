ارتفاع عجز الميزانية الأميركية بمقدار 430 مليار دولار مقارنة بالسنة السابقة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء إنّ عجز الميزانية الأميركية ازداد بنسبة 65% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية مقارنة بالسنة السابقة، إذ ارتفع من 668 مليار دولار إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات تراجعت بنسبة 3% في فترة عام حتى تاريخه بينما ارتفعت النفقات بنسبة 13%، بحسب «فرانس برس».

ارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي

وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي أقلّ مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الإنفاق على الدفاع الوطني إلى جانب ارتفاع نفقات الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.

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ومن بين المصروفات الأخرى هذه السنة 29 مليار دولار في إطار برنامج صندوق تأمين الودائع التابع للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع «المرتبط بمصرفي سيليكون فالي بنك SVB وسيغنيتشر بنك Signature Bank»، حسبما صرح مسؤولو الخزانة للصحفيين الأربعاء.

وبعد انهيار المصرفين في مارس، تدخلت السلطات الأميركية لضمان حصول المودعين على أموالهم بعدما خلصت إلى أن إفلاسهما سيشكّل خطرًا جسيمًا من عدوى كان من الممكن أن تؤدي إلى انهيار بنوك أخرى. وشكّل انهيار المصرفين أكبر خسائر القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008.