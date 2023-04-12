تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة إلى 5% على أساس سنوي في مارس، مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو عامين، لكنه لا يزال بعيدا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي.

وبالتالي انخفضت أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2021، مقابل 6% على أساس سنوي في فبراير، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن وزارة العمل الأربعاء. وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 5.1% في مارس، وفق «فرانس برس».

على مستوى شهري، ارتفع التضخم +0.1%، مقابل + 0.2% المتوقعة، بعد أن زاد + 0.4% في فبراير. وساهم الانخفاض في أسعار الطاقة (-3.5% على أساس شهري و -6.4% على أساس سنوي) في تباطؤ التضخم العام.

تباطأ التضخم الأساسي

كما تباطأ التضخم الأساسي، والذي يستثني القطاعات المتقلبة، مثل الغذاء أو الطاقة، بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة + 0.4% مقابل + 0.5% في فبراير. في حين لا يزال مرتفعا على أساس سنوي مع 5.6% مقابل 5.5% في الشهر السابق. ورغم انخفاض التضخم، تبقى نسبته بعيدة عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

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في مارس، واصلت الإيجارات وأسعار المساكن ارتفاعها الحاد (+ 0.6% خلال شهر واحد)، وكذلك قطاع النقل (+ 1.4%).

قال الخبير الاقتصادي في المكتب الاستشاري المالي «كابيتال إيكونوميكس»، بول أشوورث، «هناك إشارات مشجعة.. ولكن مع ارتفاع التضخم الأساسي، من المحتمل أن يواصل الاحتياطي الفدرالي ضغطه برفع سعر الفائدة مجددا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه النقدي القادم المقرر في 2 و 3 مايو».