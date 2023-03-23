بعد «الفدرالي» الأميركي.. 3 بنوك أوروبية تستعد لاتخاذ قرارات بشأن الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع أن يعلن عدد من البنوك المركزية الأوروبية، الخميس، قرارات متعلقة بالفائدة، فيما تشهد الأسواق المالية توترا بعد الاضطرابات في النظام المصرفي العالمي.

وسينضم بنك إنجلترا للبنك المركزي النرويجي والبنك المركزي السويسري في الكشف عن القرارات الأخيرة المتعلقة بكلفة الإقراض في مواجهة تضخم حاد. ومن المتوقع أن تعلن البنوك الثلاثة عن رفع معدلات الفائدة، غداة قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع الفائدة بربع نقطة أو 25 نقطة أساس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الاحتياطي الأميركي إن «إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة للوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لخفض التضخم»، إلا أنه أضاف أن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي قد تساعد في تحقيق ذلك، ورأى أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم».

إعلان سويسري مرتقب

وسيكون البنك المركزي السويسي أول المبادرين للإعلان، ومن المتوقع أن يتخذ قرارا برفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الزيادة الأخيرة في ديسمبر ورفع كلفة الإقراض إلى 1.0%. وسيأتي ذلك بعد أيام على انضمام المركزي السويسري إلى بنوك رئيسية أوروبية أخرى في دعم السيولة عقب الأزمة المصرفية الأخيرة.

وساهمت سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك «يو إس بي» على مصرف «كريدي سويس» المتعثر. وتعرضت الأسواق المالية لمزيد الضغوط إثر انهيار بنك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» في الولايات المتحدة.

- الاحتياطي الفدرالي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

وما أسهم في انهيار «سيليكون فالي»، قرار البنك الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، بهدف وضع حد لتضخم بلغ مستويات قياسية في عقود. ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للحديث أخيرا عن احتمال قيام البنوك المركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة. لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام، وفق الوكالة الفرنسية.

ارتفاع التضخم في بريطانيا

ومطلع الأسبوع برز حديث بشأن كيف يمكن لبنك إنجلترا أن يتخذ قرارا ضد رفع سعر الفائدة الرئيسي البالغ 4.0%. لكن بيانات رسمية أظهرت ارتفاعا مفاجئا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10.4%، ما غير مسار ذلك الحديث.

وقبل صدور البيانات أشار محلل السوق لدى «سيتي إندكس» فؤاد رزاق زادة ، إلى أن «بنك إنجلترا كان أمام خيارين متساويين بين رفع الفائدة 25 نقطة أساس أو عدم إجراء تغيير في السياسات النقدية»، لكنه أضاف أن بعد صدور أرقام التضخم من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وستكون الزيادة الحادية عشرة على التوالي للبنك المركزي منذ نهاية العام 2021 عندما كان سعر الفائدة 0.1% وهو الأدنى على الإطلاق.

وبين قراري البنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا يتوقع أن يرفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة وصولا إلى 3.0%. وبعد رفعها خمس مرات متتالية ترك بنك النرويج تكاليف الاقتراض عند 2.75% في يناير.