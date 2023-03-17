  • Alwasat News
Atwasat

10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 10:04 مساء
10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال
عمال يغلقون مدخل محرقة للنفايات في إيفري - سور - سين في جنوب فرنسا، 17 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، أن كمية النفايات في شوارع باريس بلغت 10 آلاف طن بسبب إضراب عمال جمع القمامة، رغم الجهود المبذولة لإجبارهم على العودة إلى العمل.

وارتفعت كمية النفايات في الشوارع بعدما سجلت 7600 طن في وقت سابق من الأسبوع، رغم إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن المضربين أُجبروا على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصمَّمة لحماية الخدمات الأساسية. وقال لراديو «آر تي إل»: «من اليوم، من هذا الصباح، يجري تفريغ الحاويات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- معركة سياسية مستمرة بعد تمرير ماكرون قانون إصلاح التقاعد بالقوة

ونفى مساعد لرئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، المعارضة لدارمانان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حصول أي تغيير قائلاً: «لم تكن هناك شاحنات في الأماكن العامة».

إضراب عمال جمع القمامة
ويضرب عمال جمع القمامة في باريس منذ 12 يومًا مع إغلاق المحارق احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عامًا. ويتولى هؤلاء العمال عمليات جمع القمامة في حوالي نصف دوائر العاصمة العشرين، بينما تتولى شركات خاصة المناطق الأخرى.

وما زالت الشركات الخاصة تعمل وأبرم بعضُها عقودًا لتنظيف الشوارع المزدحمة في المناطق الأكثر تضررا حيث تنبعث روائح كريهة بشكل متزايد. واقترحت دلفين بوركلي عمدة الدائرة التاسعة المتضررة بشدة، الجمعة، «دعوة الجيش لتنظيف الشوارع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملعب شهداء بنينا «فأل خير» على المريخ السوداني

ملعب شهداء بنينا «فأل خير» على المريخ السوداني
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29

سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29
«يونيسف»: 10 ملايين طفل في منطقة الساحل في خطر

«يونيسف»: 10 ملايين طفل في منطقة الساحل في خطر
شباب الأحياء الشعبية بتونس يشهرون سلاح الفن

شباب الأحياء الشعبية بتونس يشهرون سلاح الفن
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي

اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي
جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري

جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي

بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية

القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في ...
كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0.5 نقطة
«المركزي» الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0.5 نقطة
البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية
البورصات الأوروبية تستعيد التفاؤل وشكوك في الأسواق الآسيوية
يلين: النظام المصرفي الأميركي سليم رغم الفوضى
يلين: النظام المصرفي الأميركي سليم رغم الفوضى
انفراج في البورصات بعد تدابير الدعم للنظام المصرفي
انفراج في البورصات بعد تدابير الدعم للنظام المصرفي
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية وليست في وضع «بعض الأميركية»
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية وليست في وضع «بعض ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان ......
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على ......
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة
«ميتا» تعمل على شبكة اجتماعية جديدة...
المزيد
10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال
10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب العمال...
النرويج تتعهد بمواصلة مدّ الاتحاد الأوروبي بالغاز
النرويج تتعهد بمواصلة مدّ الاتحاد الأوروبي بالغاز...
7,9% تراجعا جديدا في قيمة سهم مصرف «كريدي سويس»
7,9% تراجعا جديدا في قيمة سهم مصرف «كريدي سويس»...
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية وليست في وضع «بعض الأميركية»
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية وليست في وضع «بعض ......
انفراج في البورصات بعد تدابير الدعم للنظام المصرفي
انفراج في البورصات بعد تدابير الدعم للنظام المصرفي...
المزيد