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الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 04:57 مساء
الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا
تبون خلال إلقائه كلمة في القمة العربية، 1 نوفمبر 2022، (وكالة الأنباء الجزائرية)
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قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تمويل مشاريع تنموية في أفريقيا بقيمة مليار دولار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وهي هيئة حكومية أُنشِئت في 2020.

وجاء القرار في خطاب للرئيس الجزائري، الأحد، قرأه نيابة عنه رئيس الوزراء أيمن عبدالرحمن الذي مثل الجزائر في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، بحسب «فرانس برس».

وجاء في الخطاب الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقاطع منه «قررت ضخ مبلغ مليار دولار أميركي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعًا اندماجيًا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة».

 ارتباط الأمن والاستقرار في أفريقيا بالتنمية
وأوضح تبون أن هذه الخطوة تعبر عن «قناعة الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في أفريقيا بالتنمية». وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

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وأنشئت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في فبراير 2020، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية من مهامها تنفيذ سياسة التعاون الدولي للجزائر في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

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