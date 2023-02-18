للمرة الأولى سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من 50 يورو منذ 2021

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس الجمعة إلى ما دون 50 يورو للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف عام، فيما يؤدي طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار الطلب على التدفئة.

وبلغ مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، 48.775 يورو، وهو مستوى سُجّل للمرة الأخيرة في أغسطس 2021، ما يجعله أقل بحوالي سبع مرات من أعلى مستوى سجله بعدما غزت روسيا، المنتجة الرئيسية للغاز، أوكرانيا قبل نحو عام، وفق «فرانس برس».

الفضل للطقس الدافئ بشكل غير مألوف

وقال المحلل في «يونيكريدت» إدواردو كامبانيلا إن «أسعار الغاز الأوروبية انخفضت بنسبة 50% منذ نوفمبر بفضل الطقس الدافئ بشكل غير مألوف والمنافسة الخافتة مع الصين عندما كانت استراتيجيتها لمكافحة الجائحة صفر كوفيد ما زالت سارية». وأنهت الصين سياستها في ديسمبر، لكن ذلك لم يرفع بعد طلبها على الغاز.

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وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطرت الدول الغربية إلى تأمين إمدادات الغاز من خارج روسيا وأصبحت النرويج المورد الرئيسي لأوروبا.