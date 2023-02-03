  • Alwasat News
Atwasat

النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع انتظار مؤشرات التعافي في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 01:38 مساء
النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع انتظار مؤشرات التعافي في الصين
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حققت أسعار النفط مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تبحث السوق عن مزيد من المؤشرات على انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين، لتعويض أثر الركود الذي يلوح في الأفق في اقتصادات رئيسية أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، اليوم، بما يعادل 0.2%، إلى 82.33 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.2%، إلى 76.06 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

ومنذ بداية الأسبوع، انخفض خام برنت 4.8%، بعد خسارة بلغت 1.1% في الأسبوع السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.5% بعد هبوطه اثنين بالمئة في الأسبوع السابق.

وأشار المحللون في «إيه.إن.زد»، إلى قفزة كبيرة في حركة المرور في أكبر 15 مدينة بالصين، بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن التجار الصينيين «غائبون نسبيا» عن الأسواق.

- الكرملين: الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة سيزيد «انعدام التوازن» بالأسواق

وعزز احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، بعد تخفيف قيود كوفيد-19 سوق النفط منذ بداية العام، إلى جانب ضعف الدولار الذي يجعل النفط أرخص لأولئك الذين يحوزون عملات أخرى.

مكاسب النفط مدعومة بضعف الدولار
وانخفض الدولار بسبب عدم توقع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، على زيادات حادة، في أسعار الفائدة بعد الآن، في حين تواصل الاقتصادات الكبرى الأخرى، رفع أسعار الفائدة رغم انحسار التضخم.

وبينما جاءت مكاسب النفط مدعومة بضعف الدولار، فإنها محدودة بسبب احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، والركود في أماكن مثل بريطانيا وأوروبا واليابان وكندا.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا، في مذكرة «توقعات الطلب على النفط الخام تحتاج إلى إشارة واضحة إلى أن إعادة الفتح في الصين ستكون سلسة، وأن زخم النمو الاقتصادي الأمريكي لن يتدهور بسرعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة

البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة
بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال اجتماعها بالجميل

بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال ...
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها؟
بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ...
بنك إنجلترا يرفع معدلات الفائدة للمرة العاشرة.. أعلى نسبة منذ العام 2008
بنك إنجلترا يرفع معدلات الفائدة للمرة العاشرة.. أعلى نسبة منذ ...
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم
هونغ كونغ تشجع السياحة بـ500 ألف بطاقة طيران مجانية للزوار من دول العالم
هونغ كونغ تشجع السياحة بـ500 ألف بطاقة طيران مجانية للزوار من دول...
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا إلى ألمانيا
ماكرون: مد خط أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا ......
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة...
المزيد
النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع انتظار مؤشرات التعافي في الصين
النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع انتظار مؤشرات التعافي في الصين...
الكرملين: الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة سيزيد «انعدام التوازن» بالأسواق
الكرملين: الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية ......
رئيس الوزراء الباكستاني: نمر بـ«وقت عصيب» في المفاوضات مع صندوق النقد
رئيس الوزراء الباكستاني: نمر بـ«وقت عصيب» في المفاوضات مع ......
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة
«المركزي المصري» يثبت أسعار الفائدة...
هونغ كونغ تشجع السياحة بـ500 ألف بطاقة طيران مجانية للزوار من دول العالم
هونغ كونغ تشجع السياحة بـ500 ألف بطاقة طيران مجانية للزوار ......
المزيد