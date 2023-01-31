انتعاش النشاط الصناعي في الصين خلال يناير بعد إلغاء قيود «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، توسع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر يناير الجاري بعد أربعة أشهر من الانكماش، مع انتعاش الاقتصاد الصيني عقب تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، وهو المقياس الرئيسي لإنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 50.1 نقطة مقابل 47.0 في ديسمبر، حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، وخالفت الأرقام التراجع المستمر منذ سبتمبر كما تخطت الـ50 نقطة، حسب وكالة «فرانس برس».

أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل قطاع الخدمات والبناء فقد ارتفع إلى 54.4 نقطة في يناير، مقابل 41.6 في ديسمبر.

نمو الاقتصاد الصيني 3 %

وتخلت بكين الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن سياسة «صفر كوفيد» لكبح انتشار فيروس كورونا التي شملت عمليات إغلاق صارمة، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة وعرقل الأعمال في البلاد.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 3% فقط العام الماضي في أبطأ وتيرة له منذ أربعة عقود، حيث أعاقت قيود «كوفيد» وأزمة سوق العقارات الاقتصاد.