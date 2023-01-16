«سيمنز موبيليتي» ثالث أكبر مجموعة سكك حديد تؤمن 1200 قاطرة للهند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ثالث أكبر مجموعة سكك حديد في العالم «سيمنز موبيليتي» الإثنين عن عقد بقيمة ثلاثة مليارات يورو لتزويد الشركة الهندية العامة للسكك الحديد 1200 قاطرة، في أكبر شحنة قاطرات تؤمّنها المجموعة الألمانية حتى اليوم.

وتهدف هذه الشحنة التي طلبتها شركة السكك الحديدية الهندية إلى تأمين قاطرات بقوة تسعة آلاف حصان تُستخدم من أجل نقل البضائع، وفق بيان. ويشمل العقد تسليم القاطرات على مدى 11 عامًا بالإضافة إلى صيانتها لمدة 35 عامًا، وفق «فرانس برس».

تجميع القاطرات في مصنع لشركة السكك الحديدية الهندية

وسيتم تجميع القاطرات في مصنع لشركة السكك الحديدية الهندية في داهود بولاية غوجارات الهندية (غرب). بذلك، تكون قيمة العقد الإجمالية تبلغ «نحو 3 مليارات يورو دون احتساب الضرائب وتغييرات الأسعار»، بحسب مجموعة «سيمنز موبيليتي» التابعة لمجموعة سيمنز الألمانية وهي الثالثة في القطاع على مستوى العالم وراء شركة «سي آر آر سي» الصينية و«ألستوم» الفرنسية للسكك الحديد.

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وتملك الهند إحدى أكبر شبكات السكك الحديد واللوجستيات في العالم يستخدمها نحو 24 مليون راكب وأكثر من 22 ألف قطار يوميًا. وتخطط الحكومة الهندية لزيادة حصة السكك الحديد لنقل البضائع من 27% حاليًا إلى ما يتراوح بين 40% و45%.

ووقعت «سيمنز موبيليتي» في يوليو 2021 عقدًا بقيمة 3.4 مليار دولار مع شركة «أمتراك» الأميركية من أجل توفير مجموعات قطارات.