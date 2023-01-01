باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية المحظور مهاجمتها

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت باكستان والهند اليوم الأحد، قوائم منشآتهما النووية، التي لا يمكن مهاجمتها، حال تصعيد الاعتداءات بينهما، طبقا لما ذكره بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

يأتي ذلك في إطار طقوس سنوية، يجرى ممارستها بين الجارتين، منذ أكثر من ثلاثة عقود، طبقا لما ذكرته وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء اليوم.

تبادل قوائم المنشآت والمرافق النووية

ويجرى تبادل قوائم المنشآت والمرافق النووية، وفقا لبنود المادة الثانية من اتفاق «حظر الهجمات على المنشآت والمرافق النووية» الذي تم توقيعه في 31 ديسمبر 1988، والمصادقة عليه في 27 يناير 1991، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وطبقا لهذا الاتفاق، يتعين على الدولتين إبلاغ بعضهما البعض بشأن تلك المنشآت النووية.