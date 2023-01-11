165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت عواصف وحرائق غابات وأعاصير وموجات جفاف شديدة في خسائر تجاوزت الـ165 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي مع «مفاقمة» تغير المناخ بعض الظواهر الجوية، وفق ما ذكر تقرير حكومي، الثلاثاء.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن البلاد شهدت 18 كارثة جوية في العام 2022، وكان إعصار «إيان» الأكثر كلفة، إذ أسفر عن خسائر بلغت قيمتها 113 مليار دولار. وأضاف المسؤول في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ريتشارد سبينراد: «يتسبب تغير المناخ في حدوث مزيد الظواهر الشديدة التي تسبب أضرارا كبيرة، وغالبا ما تؤدي إلى أخطار متلاحقة مثل جفاف شديد، وحرائق غابات مدمرة، وفيضانات وانزلاقات تربة خطيرة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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2022 ثالث الأعوام الأكثر كلفة مناخيا في أميركا

ومع خسائر بلغت 165 مليار دولار، احتل العام 2022 المرتبة الثالثة في التكاليف الإجمالية للكوارث المناخية بعد العام 2017 (إعصارا هارفي وإيرما) والعام 2005 (إعصار كاترينا).

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تعكس الكلفة الإجمالية للكوارث المناخية في الولايات المتحدة العام الماضي، بل فقط تلك المرتبطة بالكوارث الكبرى التي تسببت كل منها في أضرار تزيد على مليار دولار، مشيرا إلى أن الكوارث التي بلغت خسائرها مليار دولار شكلت نحو 85% من الأضرار الإجمالية الناجمة عن كل الكوارث المناخية المسجّلة في الولايات المتحدة العام 2022.