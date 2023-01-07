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انخفاض معدّل البطالة.. كندا تضيف 104 آلاف وظيفة في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 06:27 مساء
انخفاض معدّل البطالة.. كندا تضيف 104 آلاف وظيفة في ديسمبر
موظف في منشأة تخزين صناعية في كيبك. (أ ف ب)
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أضافت كندا 104 آلاف وظيفة جديدة في ديسمبر، ما خفض معدّل البطالة لديها بشكل ضئيل إلى 5.0% لتقترب من تسجيل معدل متدن بمستوى قياسي، وفق ما ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية الجمعة.

وأفادت «إحصاءات كندا» في بيان أن نمو التوظيف جاء مدفوعا بازدياد عدد الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما العاملين في وظائف سواء بدوام كامل بالنسبة لغير الطلبة أو بدوام جزئي بالنسبة للطلبة، بحسب «فرانس برس».

وسُجّلت المكاسب الإجمالية في التوظيف في القطاع الخاص في عدة قطاعات تشمل البناء والنقل والمخازن، وهو أمر فاق التوقعات.

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ويعد التراجع الناجم عن ذلك في معدل البطالة والبالغ 0.1 نقطة مئوية والذي يأتي بعد نسبة قياسية في تدنيها بلغت 4.9 % في يونيو ويوليو، الثالث خلال أربعة أشهر.

كما كشف مسح للقوة العاملة عن زيادة في التغيّب عن العمل نتيجة المرض في وقت تجتاح الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية البلاد. في الأثناء، بقي متوسط النمو في الأجور من عام لآخر أعلى من خمسة في المئة للشهر السابع على التوالي.

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