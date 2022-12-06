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بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 11:40 صباحا
بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب الأوكرانية
حطام مسيرة إيرانية الصنع أسقطت في أوديسا بأوكرانيا، 25 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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تحقق السلطات الكندية في كيفية وصول قطع مصنعة على أراضيها إلى المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وفق ما ذكر رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مركز «ستيت ووتش» الأوروبي للأبحاث، وسلطات كييف عثروا على مكونات هوائيات من تصنيع شركة «تاليزمان وايرلس» التي تتخذ من أوتاوا مقرا، من بين 30 قطعة منتجة لدى شركات غربية، في مسيرات «شاهد 136» التي تعد جزءا من ترسانة روسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

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ونقلت الوكالة عن ترودو قوله: «بالتأكيد نشعر بقلق بالغ حيال هذه التقارير.. لا نريد بأن يجرى استخدام (تكنولوجيا كندية) في حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا أو في مساهمة إيران» في هذه الحرب، وأشار إلى التطبيق الصارم لتراخيص التصدير بالنسبة للتكنولوجيا الحساسة.

وأردف ترودو: «سنتابع مع هذه الشركة.. من أجل محاولة تحديد بالضبط كيف انتهت منتجات ما كان ينبغي أن تصل إلى جهات مثل الحكومة الإيرانية، إلها»، وتابع أن «تاليزمان وايرلس تتعاون بالكامل» مع التحقيق. وفرضت أوتاوا أخيرا عقوبات على عدة شركات إيرانية لتصنيع المسيرات.

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