بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي بـ1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الأبيض في بيان الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع الخميس مشروع قانون قيمته 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأميركية للسنة المالية 2023.

ووقع بايدن، على مشروع القانون، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا، بحسب وكالة «رويترز».

تمويل عسكري قياسي

ويتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا، ومزيدا من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، بالإضافة إلى إسكان ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى والفارين من العنف المنزلي.

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وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة، بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، فيما وافق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.