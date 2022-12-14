الكونغرس الأميركي يسابق الوقت لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

تسارعت المفاوضات في الكونغرس الأميركي للتوصل إلى مشروع قانون موقت للميزانية يتعين إقراره قبل يوم الجمعة للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق عدد من مؤسساتها.

وعصر الثلاثاء، كشف الديمقراطيون نصا يمدد الميزانية الحالية للدولة الفدرالية لغاية 23 ديسمبر. ومن المحتمل أن يجري التصويت على هذا النص في مجلس النواب اليوم الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها

والمؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يقر الكونغرس تمديد العمل بالميزانية الحالية. وإذا لم يقر الكونغرس هذا النص، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة إغلاق، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وفي ظل عدم تمكن الحزبين في «الكونغرس» من الاتفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022 يوم الجمعة، فإن الحل الموقت هو بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلل الحزبان خلافاتهما.

ووفقا للتقليد المتبع في الكابيتول، يتعين على الحزبين أن يتفقا سويا على أي إجراء يتعلق بالموازنة. وعلى الرغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإن غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى الإغلاق، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة ولا سيما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

وقالت النائبة الديمقراطية المسؤولة عن هذا الملف، روزا ديلاورو ، «على الرغم من أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق نهائي.. فإننا بحاجة إلى مزيد من الوقت». ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية المؤقت المطروح أن يمنح برلمانيي الحزبين أسبوعا للاتفاق على ميزانية 2023.