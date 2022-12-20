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بنك إنجلترا يكشف أولى العملات الورقية بصورة الملك تشارلز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 08:13 صباحا
بنك إنجلترا يكشف أولى العملات الورقية بصورة الملك تشارلز الثالث
تصاميم عملات ورقية جديدة من فئات 5و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا عليها صورة الملك تشارلز الثالث، 19 ديسمبر 2022، (ا ف ب)
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كشف بنك إنجلترا عن أولى العملات الورقية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر، مشيرا إلى أنّ هذه النقود المصنوعة من البوليمير ستطرح للتداول اعتبارا من منتصف العام 2024.

وأعلن المصرف المركزي البريطاني في بيان، أمس الإثنين، أنّ «صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع» وهي «5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا»، دون أيّ تعديل آخر في تصميمها، حسب وكالة «فرانس برس».

وصورة الملكة إليزابيث مطبوعة حاليا على أحد وجهي العملة النقدية، وكذلك أيضاً داخل العلامة المائية الموجودة على هذه العملة. وستحلّ صورة تشارلز الثالث محلّ صورة والدته في كلا هذين المكانين، بحسب نماذج كشفت النقاب عنها المؤسسة النقدية.

الملك وافق على الرسمة النهائية
وقال ناطق باسم البنك للوكالة الفرنسية إنّ الصورة التي طبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة «قدّمتها العائلة المالكة في العام 2013»، مشيرا إلى أنّ الملك وافق على الرسمة النهائية التي أنجزت في الأشهر الأخيرة.

وفي العام 2016، بدأت المملكة المتّحدة عملية تدريجية لاستبدال العملات الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمير. والعملات الجديدة ستصنّع تاليا من مادة البوليمير وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل لكي تكون جاهزة للتداول اعتباراً من منتصف 2024.

وسيستمرّ تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة وهي لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك «لتقليل الأثر البيئي والمالي»، وفقاً لتوجيهات القصر الملكي، بحسب البيان.

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