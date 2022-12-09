باريس ومدريد ولشبونة تعلن تشغيل خط أنابيب الهيدروجين الأخضر 2030

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الجمعة، أن مشروع خط أنابيب الهيدروجين «الأخضر» الذي يربط برشلونة بمرسيليا، والذي أطلق رسميًا الجمعة في أليكانته الإسبانية، سيدخل الخدمة العام 2030 وستبلغ تكلفته نحو 2,5 مليار يورو.

بعد الاجتماع مع رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبرتغالي أنتونيو كوستا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المشروع يجب أن «يُنجز بحلول العام 2030»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه، أعلن سانشيز أن تكلفة تشييد المشروع الذي أطلق عليه اسم هيدروجين المتوسط يفترض أن تقارب 2,5 مليار يورو، وأوضح أن خط الأنابيب سينقل بحلول العام 2030 نحو مليوني طن من الهيدروجين سنويًا.

وسيقدم المشروع بحلول 15 ديسمبر إلى المفوضية الأوروبية ليصبح «مشروعًا ذا مصلحة مشتركة» ليحظى بتمويل أوروبي، وفق ماكرون.

ومن شأن خط الأنابيب الذي يمر تحت المياه، نقل الهيدروجين «الأخضر» المصنوع من طاقة متجددة، من شبه الجزيرة الإيبيرية التي تتطلع لتصبح رائدة في مجال الطاقة في المستقبل، نحو فرنسا وشمال الاتحاد الأوروبي.