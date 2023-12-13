أحدث ديكور للمطابخ العصرية

القاهرة - بوابة الوسط

تختلف رغبات مؤسسي المنازل بين الخيارات المتعددة للمطابخ سواء من حيث الألوان أو التصميمات نفسها أو الخامات المستخدمة إلا أن التصميمات العصرية لها طابع خاص، حسب موقع «ميكساتك».

يحتوى كتالوج المطابخ العصرية على تصاميم مطابخ مناسبة لكافة المساحات سواء المساحات البسيطة الضيقة للشقق الصغيرة أو حتي المساحات الواسعة كمطابخ الفلل والقصور.

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وهناك تصميمات لديكورات مطابخ عالمية تركية وإيطالية لتأسيس مطبخ شيك وفخم وألوان رائعة.

صور ديكورات مطابخ جديدة

وتأتي ديكورات المطابخ العصرية بعديد الألوان المميزة في دواليب المطبخ حيث تتنوع ما بين الفواتح المفضلة لدى الغالبية العظمى من ربات المنازل، وبين الألوان الغامقة والتي تضيق من مساحة المطبخ سواء في السيراميك الخاصة بمطبخك أو في ألوان الدواليب حيث إن الألوان الفاتحة دائما ما تكون الأفضل.

ويمكنكم الاختيار بين الألوان المختلفة المميزة في ديكور المطبخ العصري حسب تأسيس المطبخ الخاص بكم حيث يمكن تنسيق الألوان ما بين الأجهزة الكهربائية والسيراميك وألوان دواليب المطبخ.

تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)

تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)

تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)

تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)

تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)

تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)