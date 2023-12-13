  • Alwasat News
Atwasat

أحدث ديكور للمطابخ العصرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 09:08 صباحا
أحدث ديكور للمطابخ العصرية
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تختلف رغبات مؤسسي المنازل بين الخيارات المتعددة للمطابخ سواء من حيث الألوان أو التصميمات نفسها أو الخامات المستخدمة إلا أن التصميمات العصرية لها طابع خاص، حسب موقع «ميكساتك».

يحتوى كتالوج المطابخ العصرية على تصاميم مطابخ مناسبة لكافة المساحات سواء المساحات البسيطة الضيقة للشقق الصغيرة أو حتي المساحات الواسعة كمطابخ الفلل والقصور.

ديكور مطبخ أميركاني بالطوب الحراري
نصائح وأفكار ديكور مطبخ بسيط وغير مكلف

وهناك تصميمات لديكورات مطابخ عالمية تركية وإيطالية لتأسيس مطبخ شيك وفخم وألوان رائعة.

صور ديكورات مطابخ جديدة
وتأتي ديكورات المطابخ العصرية بعديد الألوان المميزة في دواليب المطبخ حيث تتنوع ما بين الفواتح المفضلة لدى الغالبية العظمى من ربات المنازل، وبين الألوان الغامقة والتي تضيق من مساحة المطبخ سواء في السيراميك الخاصة بمطبخك أو في ألوان الدواليب حيث إن الألوان الفاتحة دائما ما تكون الأفضل.

ويمكنكم الاختيار بين الألوان المختلفة المميزة في ديكور المطبخ العصري حسب تأسيس المطبخ الخاص بكم حيث يمكن تنسيق الألوان ما بين الأجهزة الكهربائية والسيراميك وألوان دواليب المطبخ.

تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
تصميمات مختلفة لمطابخ عصرية (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس

غزة حاضرة في مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي

في برنامج «فلوسنا».. الحبري يحذر من «أزمة خطيرة» تواجه المصرف المركزي
شاهد في «فلوسنا».. الحبري عن 8 سنوات في «محرقة»: كنت أفضِّل إحالتي لـ«التقاعد» من «المركزي»

شاهد في «فلوسنا».. الحبري عن 8 سنوات في «محرقة»: كنت أفضِّل إحالتي لـ«التقاعد» ...
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
 المزيد من ديكور

تعليقات

عناوين ذات صلة
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة
أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام
نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور
نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور
أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق
أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة
أفكار فريدة من نوعها لديكورات غرف طعام جريئة...
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام
كل ما تريد معرفته عن بديل الرخام...
نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور
نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور...
أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق
أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق...
أفضل أنواع الرخام في المطابخ بديكور متعدد
أفضل أنواع الرخام في المطابخ بديكور متعدد...
المزيد
أحدث ديكور للمطابخ العصرية
أحدث ديكور للمطابخ العصرية...
أفضل أنواع الرخام في المطابخ بديكور متعدد
أفضل أنواع الرخام في المطابخ بديكور متعدد...
ديكور ممرات بين الغرف لمنزل أكثر جاذبية
ديكور ممرات بين الغرف لمنزل أكثر جاذبية...
أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق
أنواع النوافذ الخشبية لديكور أنيق...
نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور
نصائح مهمة لاختيار ورق الديكور...
المزيد