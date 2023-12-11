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ديكور ممرات بين الغرف لمنزل أكثر جاذبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 09:06 صباحا
ديكور ممرات بين الغرف لمنزل أكثر جاذبية
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
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تهمش غالبا الممرات والمساحة الواصلة بين الغرف على الرغم من كونها جزء مهم وقد يعطي لمحات ورسائل خاصة مثل الممر المقابل لمدخل الباب فهو يعكس

رسالة للترحيب بالضيوف، ولكننا في معظم الاحيان لا نعير اهتماما لديكور تلك الممرات، باعتبار أننا نسير بها فقط ولا نجلس فيها، ولكي يكتمل جمال المنزل الخاص بك عليك بتنفيذ أجمل الأفكار البسيطة للحصول على ممر عبارة عن لوحة فنية مبهرة، حسب موقع «بكرا».

أفكار بسيطة لديكورات الممرات
تشتمل الأفكار البسيطة لديكورات الممرات، على:
يقول المصممون أن اختيار طلاء مميز للممرات ومغاير عن طلاء جدران المنزل الأخرى، مع ضرورة تحقيق الانسجام.

ديكور منزلك أكثر أناقة مع اللوحات الجدارية
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ويرى المصممون أنه من المفضل عند ضيق مساحة الممرات انتقاء لون طلاء فاتح، أما الممرات الواسعة تستقبل أي لون طلاء، حتى الداكن، كما «تعتبر كل الألوان مناسبة لجدران الممرات، بما في ذلك الرمادي الضارب إلى البيج والبيج والرمادي».

إضافة براويز مصنوعة من الجبس للجدران
قد تحل البراويز المذكورة على الجزء التحتي من كل جدار (عدد البراويز بالتناسب مع حجم الجدران) وترتفع حتى متر، مع تلبيس الجزء الباقي (العلوي) بورق الجدران أو حتى توزيع لوحات جدارية أو أي إكسسوارات أخرى عليه.

من جهة ثانية، تعليق لوحة فنية ضخمة (أو مجموعة منها) على الجدار، واختيار حوض يأوي نبتة خضراء ومرآة كاف لتجديد هذه المساحة. للاستزادة، هذه نصائح الديكور للممرّات الداخليّة

وإذ سمحت الميزانية، بإعطاء الاهتمام لديكورات ممرات المنزل، فإن كساء الجدران بالخشب المودرن (ألواح اللامايكا)، باللون البيج أو السكري أو الرمادي، مع إيداع الفراغات بينها، إضافة لتوظيف الإنارة الخفية، يعطي شعورا خاصا بالجاذبية والأناقة.

وقد يصح، من جهة ثانية، كساء جدار واحد بالخشب، وجعل ورق الجدران (أو الطلاء) يحل على الجدار المقابل.
ويدعو المختصون إلى توزيع الاسبوتات على السقف، في منطقة الممرات، وإضافة خزانة ذات واجهة من المرايا أو مقعد أو «كونسول».

وتشغل الأرضيات هنا مساحة مهمة جدا في انتقاء الديكور فقد يستخدم السيراميك أو «الباركيه» أو أي طريقة تبليط مميزة، أو حتى فرد سجاد ضخمة.

وآخر هذه النصائح هي اختيار المواد والألوان، بصورة لا تجعل المساحات المذكورة غير متناسقة مع أقسام المنزل الأخرى.

الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
الاهتمام بديكور الممرات يضفي مزيدا من الأناقة (أرشيفية: الإنترنت)
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