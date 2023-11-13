الجديد في ديكور الأبواب الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

لا يقتصر دور أبواب المنزل على الحماية والأمان ولكنه جزء وعنصر مهم في الديكور، وقد تطورت تصاميم الأبواب لتصبح أكثر جمالا، وتنوعت الخامات فلم تعد تقتصر على الخشب فدخل الألوميتال والزجاج وطبقات الحديد المصفحة، مع حشوات كاتمة للصوت لتعكس ملامح الديكور الداخلي، ابتداء من باب المدخل وصولا إلى الأبواب الداخلية. ولذا، يفضل السعي دائما إلى تحقيق الانسجام بين الباب الخارجي والأبواب الداخلية لتناسب ديكورات المنازل العصرية والكلاسيكية، لتناسب الاحتياجات والأذواق كافة. ونقلا عن موقع «سيدتي نت» نطلع على الجديد في ديكور الأبواب الداخلية.

باب المدخل

- يفضل في اختيار تصميم باب المدخل الداخلي الذي يطل على غرف النوم، الباب المنزلق (السحاب)، وذلك لكسب المساحة، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الأبواب يتوافر بتصاميم جديدة تضفي ديكورا جذابا، مع الإشارة إلى أن باب المدخل لا يمكن تصميمه بهذه الطريقة إلا اذا وجد تجويف الباب داخل الجدار.

- من الرائج تثبيت حافة (حاجب) حول الباب الرئيسي بعرض ملحوظ، ما يزيده جمالا وفخامة.

- لا يجب حضور المرايا في تصميم باب المدخل، بل يفضل إعداد تصميم من المواد الصلبة، كالحديد أو الخشب، والتزيين بالكروماج (أي بالطلاء اللامع).

- تتجه أغلب الأذواق إلى التصميم البسيط، سواء كان الباب من الحديد المطروق (فيرفورجيه) أو المصنوع من ألواح الخشب بطريقة معاكسة، مع تثبيت قضبان الحديد فوقها.

باب الصالون

- يعتمد باب الصالون المنزلق (سحاب)، أو الباب الذي يتخذ هيئة إطار من الخشب وفي منتصفه المرايا، بشكلها السادة أو المحملة بالزخرفات بتقنية الليزر.

- إذا كان الباب ضخما، يمكن تصميمه بالخشب السادة أو تقسيم الباب إلى خمسة أقسام بشكل أفقي.

- تثبت بين كل قسم قضبان من الستانلس ستيل، وتصمم الحافة حوله، والمثبتة على الجدار بصورة ضخمة.

- يحلو اختيار لون الخشب الداكن لطلاء الباب.

باب غرفة النوم

يجب اختياره من الخشب سادة، بعيدا عن أي مواد شفافة، ويصمم بطريقة بسيطة بلون الأبيض أو السكري أو الرمادي الفاتح.

اختيار الأبواب المناسبة أحد عوامل تحقيق الأناقة في منزلك (أرشيفية: الإنترنت)

اختيار الأبواب المناسبة أحد عوامل تحقيق الأناقة في منزلك (أرشيفية: الإنترنت)