طرق مبتكرة لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

لا تقتصر وظيفة المرايا في الديكور على تجميل المساحة، بل أنها تمنح الشعور بالمزيد من الاتساع عندما توجد في مكان ضيّق، كما تحول الأماكن المظلمة إلى مُضيئة، وهي قابلة للدمج مع الخشب والحجر وورق الجدران، وإضافتها لغرفة الجلوس يعطى أداء يختلف عنه في الحمام أو غرفة النوم، فهي هنا ليست لمتابعه أنفسنا ولكن يتحول وجودها للديكور حصرا والإضافة الجمالية، حسب موقع «هي».

أشكال المرايا في غرف المعيشة

- المرايا في الأسقف التي يمكن وضعها على مساحة كبيرة أو توزيعها في هيئة أشكال صغيرة، في كلا الحالتين تجعل السقف يبدو أعلى.

- المرايا على الجدران تعطي إحساس بأن الغرفة أوسع بحسب مساحتها.

- الأشكال التزينية المصنوعة من زجاج المرايا التي هدفها ينحصر في الجمالية و الديكور.

- الفواصل المصنوعة من مرايا توضع بين الفراغات في غرفة الجلوس.

- أشكال مختلفة من المرايا توزع على الجدار بهدف الديكور وتعطي إحساسا أوسع للغرفة.

- المرآة التقليدية التي توضع عادة فوق الطاولة على أحد الجدران.

هذه بعض التصاميم التي تليق بغرف الجلوس دون بقية الغرف، لكن عليك أن تكون حذرا في اختيار الشكل المناسب لغرفتك بحيث:

- تكون ملائمة بشكلها لديكور الغرفة العام.

- أن تكون ذات حجم مناسب لمساحة الغرفة.

- أن تدرس مكان وضعها كي لا تزعج الناظر إليها كونها أسطح عاكسة.

- أن توضع بمكان لا يجعلها مقابل دخول أشعة الشمس خلال أوقات النهار.

المرايا تعطي الشعور بمزيد من الاتساع (أرشفية: الإنترنت)

المرايا تعطي الشعور بمزيد من الاتساع (أرشفية: الإنترنت)

المرايا تعطي الشعور بمزيد من الاتساع (أرشفية: الإنترنت)

المرايا تعطي الشعور بمزيد من الاتساع (أرشفية: الإنترنت)

المرايا تعطي الشعور بمزيد من الاتساع (أرشفية: الإنترنت)