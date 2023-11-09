ديكور عصري لستائر حمام أكثر حيوية

القاهرة - بوابة الوسط

لا تتوقف ديكورات الحمام عند حدود السيراميك المستخدم في الأرضيات والجدران، بل يتخطى الأمر ذلك ليصل إلى كل التفاصيل الدقيقة من قبيل ستائر الحمام، فستائر الحمام أحد الإكسسورات الأساسية التي تبرز جمال الحمام ويجب أن تكون مناسبة عند اختيارها وعند اختيار لون الستائر، بالإضافة إلى اعتبارات ديكور الحمام فإذا كان تصميم الحمام مشرق يمكنك اختيار لون ستائر يضيف قدرا من البساطة حسب موقع «ليالينا».

أفكار لتصميمات ستائر مميزة

- إذا كنت تفكر في ستارة حمام بطابع إسباني سيكون هذا من خلال الكسرات الغجرية متناغمة الألوان.

- ويمكن اختيار ستارة حمام بنقوشات الأخطبوط ممتدّ الأذرع.

- لعل ما من رسومات تناسب التمتع بالماء والاستحمام بقدر رسومات الكائنات البحرية من أسماك وغيرها.

- انعمي بربيع مزهر مع ستارة الحمام الحيوية، بخلفيتها البيضاء وألوانها المتوهجة.

- تبقى نقوشات مناشف السباحة التي يستخدمها مرتادو الشواطئ والمسابح واحدة من بين الأكثر كلاسيكية وحيوية في آن.

- يتسيّد اللون الأبيض خلفية معظم ستائر الحمام، فيما تتوزع النقوشات في أرجاء الستارة، جاعلة منها لوحة صيفية مشرقة.

- سيكون اختيار أكثر كلاسيكية إذا اخترت ستارة حمام بالكسرات السفلية فقط.

صور ستائر حمام بألوان مبهجة (أرشيفية: الإنترنت)

صور ستائر حمام بألوان مبهجة (أرشيفية: الإنترنت)

صور ستائر حمام بألوان مبهجة (أرشيفية: الإنترنت)

صور ستائر حمام بألوان مبهجة (أرشيفية: الإنترنت)

صور ستائر حمام بألوان مبهجة (أرشيفية: الإنترنت)

صور ستائر حمام بألوان مبهجة (أرشيفية: الإنترنت)

صور ستائر حمام بألوان مبهجة (أرشيفية: الإنترنت)