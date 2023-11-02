كيفية اختيار ورق حائط غرف الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

غرفة الأطفال من الغرف التي تحب كل امرأة أن تجعلها من أجمل الغرف في المنزل وتظل ركنا مميزا في المنزل لحين قدوم الضيف المنتظر، ويزداد الاهتمام بالديكورات المناسبة مع وجود أطفال بالفعل، ومن أفضل الأفكار المؤثرة في تصميم غرف نوم الأطفال ورق الحائط الذى يتسم بأشكال تتناسب مع أذواق الأطفال، كرسومات الأفلام الكارتونية الشهيرة التي تميز ورق الجدران لغرفهم مع استخدام الألوان التي تناسب البنات مثل ألوان الوردي والبنفسجي أو ألوان الأولاد مثل اللون الأزرق، حسب موقع «ثقف نفسك».

كل ما تحتاج إليه مجموعة من النصائح للتعرف على كيفية اختيار ورق الحائط المناسب لك، فبصفة عامة حاول أن تراعي أن يكون اختيارك أكثر دقة ومثير للانتباه.

فمثلا الخلفيات المخططة يمكن أن تكتسب مزيد الشهرة ولكن لا بد من الانتباه لكون اختيار الخطوط الرأسية البصرية تزيد من ارتفاع السقف وبالمقابل تقلل من الحجم الكلي للغرفة.

متوازنة:

لا تحاول اختيار ورق حائط دائم بل يجب أن يكون قابلا للتغير وقابلا للغسل ومقاوما لمجموعة واسعة من تصرفات الأطفال مع اختيار نمط شيق وألوان جذابة لعيون الأطفال وأيضا مراعاة عدم ظهور أي بقع عليها.

الشكل:

تجود عديد الخلفيات المتوافرة في الأسواق علي سبيل المثال ورق حائط الأميرات أو الزهور المناسبة لغرف البنات والرسومات الرياضية أو الفضاء التي تناسب غرف الأولاد وكل هذه الأشكال تتوقف على اختيار الطفل ورغباته، ويجب أن تتأكد من أن ورق الحائط يعكس الذوق الخاص بك.

خلفيات مخصصة:

سواء كانت لوحات جدارية أو صورة خلفية مخصصة لمساحة معينة يمكنك استخدامها وفقا لاحتياجاتك. في هذه الحالة يمكنك اللجوء إلى مواقع الإنترنت لكي تساعدك في اختيار ورق الحائط المناسب.

تحقيق التناسق:

الخطوة التالية عند اختيار ورق الحائط المناسب لغرفة الأطفال هو إلقاء نظرة عامة على الغرفة مثل الأغطية والسجاد والديكور العام للغرفة.

نصائح عامة:

أن يكون ورق الحائط متسق تماما مع نمط منزلك فيمكن اختيار النمط الكلاسيكي أو المودرن، لتحقيق التناسق العام.

يمكنك وضع ورق الحائط للممرات المختلفة لأنه يعطي تفاصيل جديدة.

يمكنك تغطية جزء من الحمام باستخدام ورق الحائط ولكن من الضروري أن تختار خلفية مناسبة للبخار لأنه في حالة عدم تناسب الورق مع البخار يؤدي إلى ظهور العفن في المكان.

حاول استخدام خلفيات قابلة للتغير بسهولة وحديثة حتي تتمكن من استبدالها في الأوقات التي تحتاج فيها لذلك.

اختيارات تناسب أطفالك في غرفهم (أرشيفية:الإنترنت)

اختيارات تناسب أطفالك في غرفهم (أرشيفية:الإنترنت)

اختيارات تناسب أطفالك في غرفهم (أرشيفية:الإنترنت)

اختيارات تناسب أطفالك في غرفهم (أرشيفية:الإنترنت)

اختيارات تناسب أطفالك في غرفهم (أرشيفية:الإنترنت)

اختيارات تناسب أطفالك في غرفهم (أرشيفية:الإنترنت)

اختيارات تناسب أطفالك في غرفهم (أرشيفية:الإنترنت)