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ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 10:29 صباحا
ديكور مميز لنماذج غرف نوم تركية
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
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تتميز موديلات غرف النوم التركية بالأناقة والرومانسية كما أنها أصبحت من أكثر موديلات غرف النوم التي يجرى البحث عنها؛ إذ إن الأذواق التركية تتسم عموما باللمسات العصرية والفريدة، ولذلك نجد الكثيرين يلجؤون إلى الديكورات التركية حتى يستمتعوا بديكورات منازل جذابة.
ويعد اختيار غرف النوم التركية أحد أفضل الاختيارات عند البحث عن موديلات غرف نوم مودرن جديدة تتناسب مع باقي ديكورات المنزل العصري الحديث، وهذه بعض تصميمات غرف النوم التركية بالصور، حسب موقع «سحر الكون».

تجمع الديكورات التركية بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية، فهي تحتوي على لمسات بسيطة لكنها أنيقة ورائعة، كما أن الأثاث التركي يحتوي على بعض النقوشات التي تعكس الفخامة.

ومن أشكال تصاميم غرف النوم التركية:
- السرير الكابوتنيه، ويتميز بأن له إطارا خشبيا منقوشا، وقد تتوافر النقوشات ذاتها في الدولاب وباقي ملحقات الأثاث.

- اللون الأبيض وألوان الباستيل، إذ إنها تعكس الإحساس بالراحة والهدوء، وبجانب ذلك فإنه تتوافر أيضا تصاميم باللون الفضي والألوان الخشبية.

- الأسرّة الدائرية وينصح مصممو الديكور باختيارها في غرف النوم الواسعة.

- الإضاءات الخافتة التي تضفى لمسة رائعة من الرومانسية في غرفة النوم.

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- الخطوط الهندسية والمرايا للمساحات الصغيرة؛ فاحتواء غرفة النوم على تصميم هندسي بالإضافة إلى دولاب جرار بمرآة كبيرة تناغم يعكس اللمسات العصرية، بالإضافة إلى إنه يساعد على استغلال المساحة، ويعمل على الخدع البصرية.

- الأسرّة ذات الألواح الأمامية المنخفضة والعالية وقد ينصح باختيار التصاميم التي لها لوح أمامي منخفض في مساحات غرف النوم الصغيرة، لأن اللوح المرتفع يجعلك تشعرين بالتكدس في مساحات غرف النوم الصغيرة.

الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
الأناقة والرومانسية تطغي على تصاميم غرف النوم التركية (أرشيفية: الإنترنت)
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