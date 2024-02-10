تعرف على تفاصيل «سكودا أوكتافيا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

من المقرر أن يجرى الكشف رسميا عن سيارة «سكودا أوكتافيا» المعدلة طراز العام 2024 في منتصف فبراير الجاري. وقررت الشركة التشيكية نشر بعض الصور المبكرة للسيارة.

تصميم السيارة

من خلال معاينة «أوكتافيا» الجديدة بوضوح، تبدو تغييراتها دقيقة ومتوافقة مع لغة التصميم الأساسية الحالية للعلامة التجارية، حسب موقع «أوتو إكسبريس».

محبو «غراند توريزمو» سيحصلون على سيارة «سوزوكي جيمني» معدلة

تتضمن التغييرات الرئيسية مجموعة جديدة من المصابيح الأمامية «إل إي دي» التي تتصل بالإطار الأسود الذي يشكل إطارا للشبكة المعاد تشكيلها بمهارة، وكذلك المصد المعاد تشكيله مع قنوات عمودية، التي من المرجح أن تساعد في تنظيف الهواء خلال تدفقه حول العجلات الأمامية.

وتأتي «أوكتافيا» الجديدة ضمن الطرازات التي تقوم على تصميم «MQB» الأساسي في مجموعة «فولكس فاجن» الأم، بما في ذلك «غولف Mk8.5». ونتوقع أن تتشارك السيارتان في تفاصيل التصميم الداخلي نفسه، والتقنيات والتكنولوجيا، مع الإبقاء على أزرار التحكم في المناخ، وهو الأمر الذي عادت إليه «فولكس فاجن» مع أحدث سيارة «غولف».

تكنولوجيا متطورة

يمكن استبدال بشاشة اللمس المركزية مقاس 10 بوصات في «أوكتافيا» شاشة تعمل باللمس مقاس 10.4 بوصة أو حتى وحدة مقاس 12.9 بوصة في الإصدارات ذات المواصفات الأعلى، مع الإبقاء على الاتصال بتطبيقات مثل «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، مع إجراء تعديلات في شاشة عرض المعلومات والترفيه.

«هواوي» تتسبب في توقف تسليم السيارات الكهربائية في الصين

محرك السيارة

وفيما يتعلق بقوة المحرك من المرجح أن تأتي «أوكتافيا» الجديدة مع محرك بنزيني سعة 1.0 لتر، ينتج 108 أحصنة، رباعي الأسطوانات، موصول بناقل ذي سبع سرعات أوتوماتيك.

ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الهجينة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، وبقوة 148 حصانا.

مميزات جديدة وتكنولوجيا متطورة لسيارة «سكودا أوكتافيا» الجديدة (أرشيفية: الإنترنت)