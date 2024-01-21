«جنرال موتورز» تتوسع في الصين وأستراليا ونيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

بعد سنوات من التراجع، تستهدف «جنرال موتورز» الأميركية توسيع نطاق عملياتها الدولية، على أن تتوسع في الأسواق الصينية والأسترالية والنيوزيلندية.

وتبدأ مبيعات «جنرال موتورز» رسميا في العام 2024، على أن تبدأ في أستراليا ونيوزيلاندا العام 2025، مع تعزيز مبيعات الشركة في أسواق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والشرق الأوسط، حسب موقع «كار سكوبس».

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نمو بشكل تنافسي

قال نائب الرئيس العالمي لـ«جنرال موتورز»، دنكان ألدريد: «جي إم سي تمر بأكثر العصور إثارة في تاريخها، حيث نتوقع أن تنمو بشكل تنافسي في أسواقنا المحلية، بينما نغامر بدخول أسواق جديدة».

وأضاف: «نحن نعمل على صياغة مستقبلنا كعلامة تجارية متميزة للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، ويظهر نجاحنا أن عملاءنا في جميع أنحاء العالم متحمسون تمامًا مثلنا للطريق إلى الأمام».

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مبيعات «جنرال موتورز»

وباعت «جنرال موتورز» 563 ألفا و677 سيارة في الولايات المتحدة خلال العام 2023، بزيادة قدرها 8.9%. وكانت سيارة «سييرا 1500» هي النجم المتألق بمبيعات بلغت 189 ألفا و288 سيارة، تليها «سييرا إتش دي» و«أكاديا».

وبالحديث عن الشاحنات، حققت «جنرال موتورز» مبيعات قياسية في هذه الفئة للعام السادس على التوالي، بينما تعمل الشركة الأميركية على زيادة إنتاج «هامر» الكهربائية.