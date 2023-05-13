عيوب التصنيع تجبر «تسلا» على استدعاء مليون سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت شركة «تسلا»، تقريبا كل سيارة تم بيعها في الصين، بسبب عيب في الفرامل والتسارع قد يزيد من مخاطر الاصطدام والسلامة.

قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق، في بيان، إن الشركة المصنعة للسيارات ستنشر إصلاحا برمجيا عبر الهواء لأكثر من 1.1 مليون سيارة منتجة في شنغهاي في الفترة من يناير 2019 إلى أبريل من هذا العام، بالإضافة إلى بعض الطرز المستوردة إلى الصين.

«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»

استدعاء «تسلا» بسبب نظام الكبح

يتعلق العيب بنظام الكبح المتجدد في«تسلا»، والذي يستخدم الطاقة الناتجة عندما يرفع السائقون قدمهم عن دواسة الوقود عن طريق إرسال الطاقة إلى بطارية السيارة، قال المنظم في الصين إن المركبات لم تسمح للسائقين بتحديد شدة الكبح المتجدد ولا تنبه السائقين عندما داسوا على دواسة الوقود لفترة طويلة، مما يزيد من احتمال سوء تطبيق الدواسة.

سيمكن إصلاح البرنامج السائقين من ضبط شدة الكبح المتجدد وضبط حالة المصنع الافتراضية للنظام، ستبدأ سيارات الشركة أيضا في إخطار السائقين عندما يضغطون على دواسة الوقود لفترة طويلة.

«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع

لم يرد ممثلو«تسلا» على الفور على طلب للتعليق، ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 1.3%، اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا يوم الجمعة في نيويورك، قبل بدء التداول المنتظم.

باعت «تسلا» نحو 1.13 مليون سيارة في الصين من العام 2014 حتى مارس، وفقاً لبيانات من مركز أبحاث وتكنولوجيا السيارات الصيني .

حوادث «تسلا» في الصين بسبب المكابح

تعرضت الشركة للمشكلات في الصين عدة مرات بسبب ادعاء السائقين أن هناك مشاكل في التسارع والكبح في سياراتهم.

في أكثر الحالات شهرة، صعد مالك طراز (3) فوق سيارة عرض «تسلا» في معرض شنغهاي للسيارات 2021، وصرخ أن والده كاد يموت عندما كان يقود السيارة بسبب فشل الفرامل، تم التقاط الاحتجاج بالكاميرا، وانتشر على نطاق واسع وتصدر عناوين الصحف الدولية.

أصدرت «تسلا» في النهاية اعتذارا علنيا بعد تعرضها لانتقادات من السلطات المحلية ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة، دون الاعتراف بأي خلل، أصدرت الشركة لاحقاً سجلات بيانات للمركبة تظهر أنها كانت تسير بسرعة 118.5 كيلومتر في الساعة (74 ميلاً في الساعة) قبل الاصطدام مباشرة.

وقع حادث منفصل في نوفمبر 2022 تضمن حادثاً مميتا بسيارة رياضية من طراز (Y)، قالت «تسلا» مرة أخرى إن الحادث لم يكن بسبب عطل، مشيرة إلى البيانات المأخوذة من السيارة والتي لا تظهر أي دليل على استخدام دواسة الفرامل قبل الاصطدام، وفي الفيديو الذي أظهر أن أضواء الفرامل ظلت مطفأة، كان المسرع مشغولاً بشدة في الفترة التي سبقت الحادث، مما أسفر عن مقتل سائق دراجة نارية وطالب في المدرسة الثانوية على دراجة.

بينما درس المنظمون حوادث سوء استخدام الدواسة لعقود من الزمن، برزت المشكلة إلى الواجهة مع عمليات استدعاء التسارع غير المقصودة لشركة «تويوتا موتور» التي بدأت في العام 2009.

تسارع غير مقصود في السيارات الكهربائية

يمكن أن يصبح التسارع غير المقصود أكثر شيوعاً وأكثر حدة مع السيارات الكهربائية، التي تفتقر إلى ضجيج محرك الدوران الذي قد يقود السائق إلى إدراك أنه قد ضغط على الدواسة الخطأ بشكل أسرع، يؤدي الضغط على دواسة البنزين أيضا إلى إنتاج عزم دوران فوري تقريبا، مما يؤدي إلى إقلاع المركبات بشكل أسرع من السيارات التي تعمل بالبنزين.

هذا المحتوى من تيربو العرب

