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«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 02:17 مساء
«هوندا» تستدعي 330 ألف سيارة بسبب عيوب التصنيع
تعرف على سبب استدعاء «هوندا» لسياراتها (الإنترنت)
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استدعت شركة «هوندا» اليابانية للسيارات، ما يقرب من 330 ألف سيارة من طرازات مختلفة، لإصلاح عيب خطير موجود في المرايا الجانبية للسيارات

ويرجع سبب الاستدعاء لسيارات «هوندا» إلى وجود عيب في المرايا الجانبية للسيارات، حيث يوجد عيب في نظام التسخين بالمرايا من الممكن يؤدي إلى انفصالهما عن المركبات، مما يزيد من خطر حدوث تصادم.

جاءت السيارات المتأثرة بالاستدعاء على النحو التالي:
«هوندا بايلوت».
«Ridgeline».
نماذج « Honda Passport».
«Odyssey».
وجرى إنتاج جميع المركبات البالغ عددها 330،318 مركبة في الفترة من 3 يناير 2020 إلى 23 يوليو 2021.

ومن المفترض أن تقوم الشركة اليابانية بإخطار المالكين عن طريق البريد في الأسابيع المقبلة، وتطلب منهم أخذ سياراتهم إلى وكيل معتمد لفحصها، فيما يجري إبلاغ أصحاب السيارات في موعد أقصاه مايو المقبل، علمًا أن الإصلاح مجاني بالكامل.

ومن جهتها، أجرت «هوندا» هذا التغيير في المرآة لمعالجة مشكلة اهتزازات المرآة، وذكرت أنه أدى أيضًا إلى إصلاح أي مشكلات تتعلق بفصل المرآة عن السيارة بسبب المادة اللاصقة المخففة.

وهذا هو استدعاء صانع السيارات الثاني هذا الشهر، وقبل بضعة أسابيع استدعت الشركة ما يقرب من 450.000 سيارة من «هوندا» بسبب عيب في حزام الأمان.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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