«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن القول إن «جيب رانجلر 4xe» ليست سيارة كهربائية بالكامل، لكنها مركبة كهربائية هجينة تعمل بالكهرباء «PHEV»، مما يعني أنها لا تزال تحتوي على محرك يعمل بالغاز.

يعد هذا المكون الإضافي من جيب واحدًا من أكثر السيارات الهجينة القابلة للإزالة «PHEV» مبيعًا في السوق اليوم، ولهذا السبب، كان صانع السيارات ناجحًا للغاية في المبيعات، ومع ذلك، يتعين عليها الآن استدعاء ما يقرب من 63000 سيارة«PHEVs».

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تستدعي شركة ستيلانتس ما يقدر بنحو 62910 سيارة من سوق الولايات المتحدة لتحديث برامج التحكم في المركبات الخاصة بها.

أدت المراجعة الروتينية لملاحظات العملاء إلى تحقيق الشركة الذي اكتشف أن مجموعة معينة من المركبات قد تكون مجهزة ببرامج مرتبطة بالتوقف، وهي حالة قد تؤدي إلى وقوع حوادث أو إصابات، الشركة على علم بإصابة واحدة يحتمل أن تكون ذات صلة وحادثين من هذا القبيل.

يقتصر الاستدعاء على طرازات العام 2021-2023 «جيب رانجلر 4xe SUV» التي تم إنتاجها قبل 18 أغسطس 2022.

أمر الاستدعاء

أصدرت «جيب» أمر الاستدعاء لأن المحرك قد يتوقف عن العمل بشكل غير متوقع، إذا كان من المحتمل أن تفقد السيارة قوتها أثناء القيادة، فهذا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة، وفقًا لشركة صناعة السيارات، قد يفقد محرك الغاز الخاص بـ«رانجلر 4xe PHEV» الاتصال ثم يتوقف عن العمل.

62909 سيارة «جيب رانجلر 4xe SUV» تتأثر بعملية الاستدعاء، وهي تشمل السيارات التي تم إنتاجها في الفترة من 2 سبتمبر 2020 حتى 17 أغسطس 2022، وتقول «جيب» إن طرازات «4xe PHEV» هي التي تتأثر فقط.

ستوفر جيب المزيد من المعلومات لمالكي «4xe PHEV» المتأثرة ابتداءً من 12 يناير 2023، سوف ترسل شركة صناعة السيارات إشعار استدعاء بالبريد، إذا كنت تمتلك هذه السيارة ودفعت مقابل حل مشكلة ذات صلة، فستتمكن من التقدم بطلب لاسترداد الأموال من «جيب»، أصدرت شركة صناعة السيارات أيضًا وقف بيع على مستوى البلاد لجميع طرازات «رانجلر 4xe».

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