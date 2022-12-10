  • Alwasat News
Atwasat

«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 03:50 مساء
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»
شركة «جيب» تستدعي 63 ألف سيارة من طراز «رانجلر 4xe» مع إصدار إيقاف البيع (الإنترنت)
alwasat radio

يمكن القول إن «جيب رانجلر 4xe» ليست سيارة كهربائية بالكامل، لكنها مركبة كهربائية هجينة تعمل بالكهرباء «PHEV»، مما يعني أنها لا تزال تحتوي على محرك يعمل بالغاز.

يعد هذا المكون الإضافي من جيب واحدًا من أكثر السيارات الهجينة القابلة للإزالة «PHEV» مبيعًا في السوق اليوم، ولهذا السبب، كان صانع السيارات ناجحًا للغاية في المبيعات، ومع ذلك، يتعين عليها الآن استدعاء ما يقرب من 63000 سيارة«PHEVs».

- بالفيديو: مميزات «جيب رانجلر روبيكون»

تستدعي شركة ستيلانتس ما يقدر بنحو 62910 سيارة من سوق الولايات المتحدة لتحديث برامج التحكم في المركبات الخاصة بها.

أدت المراجعة الروتينية لملاحظات العملاء إلى تحقيق الشركة الذي اكتشف أن مجموعة معينة من المركبات قد تكون مجهزة ببرامج مرتبطة بالتوقف، وهي حالة قد تؤدي إلى وقوع حوادث أو إصابات، الشركة على علم بإصابة واحدة يحتمل أن تكون ذات صلة وحادثين من هذا القبيل.

يقتصر الاستدعاء على طرازات العام 2021-2023 «جيب رانجلر 4xe SUV» التي تم إنتاجها قبل 18 أغسطس 2022.

أمر الاستدعاء 
أصدرت «جيب» أمر الاستدعاء لأن المحرك قد يتوقف عن العمل بشكل غير متوقع، إذا كان من المحتمل أن تفقد السيارة قوتها أثناء القيادة، فهذا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة، وفقًا لشركة صناعة السيارات، قد يفقد محرك الغاز الخاص بـ«رانجلر 4xe PHEV» الاتصال ثم يتوقف عن العمل.

62909 سيارة «جيب رانجلر 4xe SUV» تتأثر بعملية الاستدعاء، وهي تشمل السيارات التي تم إنتاجها في الفترة من 2 سبتمبر 2020 حتى 17 أغسطس 2022، وتقول «جيب» إن طرازات «4xe PHEV» هي التي تتأثر فقط.

ستوفر جيب المزيد من المعلومات لمالكي «4xe PHEV» المتأثرة ابتداءً من 12 يناير 2023، سوف ترسل شركة صناعة السيارات إشعار استدعاء بالبريد، إذا كنت تمتلك هذه السيارة ودفعت مقابل حل مشكلة ذات صلة، فستتمكن من التقدم بطلب لاسترداد الأموال من «جيب»، أصدرت شركة صناعة السيارات أيضًا وقف بيع على مستوى البلاد لجميع طرازات «رانجلر 4xe».

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي

«هنا ليبيا»: الشارف الباشا الغرياني تاريخ تم طمسه في عهد القذافي
مياه المجاري مصدر طاقة للتدفئة في باريس

مياه المجاري مصدر طاقة للتدفئة في باريس
سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار

سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل

وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو

بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا

إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات بين الجانبين

جين بينغ: القمة العربية – الصينية «غير مسبوقة» وحدث استثنائي في تاريخ العلاقات ...
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية

تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»

السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: سيارة يمكن تحويلها إلى منزل من «مرسيدس»
بالفيديو: سيارة يمكن تحويلها إلى منزل من «مرسيدس»
أسباب وجود زيت المحرك في «الردياتير»
أسباب وجود زيت المحرك في «الردياتير»
بالفيديو: تعرف على جديد سكودا «Fabia»
بالفيديو: تعرف على جديد سكودا «Fabia»
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك...
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك...
بالفيديو: «تويوتا» تطلق رباعية دفع متطورة واقتصادية
بالفيديو: «تويوتا» تطلق رباعية دفع متطورة واقتصادية...
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا...
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية...
المزيد
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»...
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة...
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار...
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية...
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط