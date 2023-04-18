هيونداي «أيونيك 6» تفوز بجائزة سيارة العام العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

فازت «أيونيك 6» والمعروفة بسيارة «Streamliner» الكهربائية من شركة هيونداي موتور بجائزة سيارة العام العالمية، وجائزة المركبة الكهربائية العالمية، وجائزة تصميم السيارات العالمية للعام، والتي أشادت بها لجنة تحكيم دولية لتصميمها الديناميكي الفريد ومداها الكهربائي بالكامل. حيث كشفت جوائز السيارات العالمية النتائج في حفل أقيم في معرض نيويورك الدولي للسيارات وذلك وفقا لموقع «الموتوراتي».

اختارت لجنة تحكيم مكونة من 100 صحفي متخصص في السيارات من 32 دولة سيارة «أيونيك 6» من بين أفضل ثلاثة متأهلين في التصفيات النهائية، والتي جرى إطلاقها جميعا في العام 2022 وهذه المرة الثانية على التوالي التي تحصد فيها هيونداي جوائز ثلاثية في حفل جوائز السيارات العالمية. في العام الماضي، اختارت لجنة التحكيم «أيونيك 5» للفوز عن الفئات ذاتها.

مواصفات السيارة

«أيونيك 6» هي الطراز الثاني في العلامة التجارية أيونيك المخصصة للكهرباء بالكامل من هيونداي، إذ تستفيد استفادة كاملة من بنية النظام الكهربائي العالمي «E-GMP» المصمم خصيصا لتوفير إمكانات شحن فائقة السرعة تبلغ 800 فولت لشحن بنسبة 10 إلى 80% خلال 18 دقيقة فقط ومساحة داخلية واسعة.

مع معامل سحب منخفض للغاية يبلغ 0.21 فقط، تعد «أيونيك 6» واحدة من أكثر السيارات الكهربائية ديناميكية هوائية وكفاءة في استخدام الطاقة في السوق. يبلغ مدى «WLTP» المقدر بشحنة واحدة 614 كم. ويحقق الطراز القياسي ثنائي الدفع بإطار مقاس 18 بوصة استهلاكا للطاقة وفقا لمعيار «WLTP» يبلغ 13.9 كيلو وات في الساعة / 100 كم.

تشمل الميزات العديدة في «أيونيك 6» تقنية مركبة للتحميل «V2L» وأنظمة مساعدة السائق، والاتصال المتقدم مع تحديثات البرامج عبر الهواء« OTA» والتي توفر بدورها تجربة رائعة داخل السيارة.

بالإضافة إلى ذلك، فازت «أيونيك 6» بجوائز مرموقة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث جرى اختيارها صالون العام في حفل توزيع جوائز السيارات «2023 GQ» وسيارة العام الجديدة التي استضافها مجلة السيارات «Guide de l’auto»، بالإضافة إلى ذلك فقد حصلت على تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم واختيار الأفضل في فئتها في فئة السيارات العائلية الكبيرة من قبل «Euro NCAP».

«أيونيك 6» هي الطراز الثاني الكهربائي من هيونداي (الإنترنت)

«أيونيك 6» هي الطراز الثاني الكهربائي من هيونداي (الإنترنت)