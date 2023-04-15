4 خطوات للتخلص من الروائح المزعجة في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

تتحول في بعض الأحيان رائحة السيارة من الداخل إلى روائح عادم محترق ووقود، أو رائحة بيض فاسد، في تلك الحالة بالتأكيد هناك خلل في أحد الأنظمة وتلك الروائح تنذرك به، ولذلك عليك اتباع تلك الخطوات لكي تقضي على تلك الرائحة المزعجة.

- عليك التأكد من سلامة نظام طرد العادم الخاص بالسيارة، فقد يكون هناك ثقب في ماسورة العادم نتيجة احتكاك السيارة بأحد المطبات في أثناء قيادتك لها، دخول العادم إلى السيارة يعني أنه قد يكون هناك أيضا تسريب في بدن السيارة من أسفل رافقه تسريب في ماسورة العادم فسهّل وصول الرائحة إلى داخل السيارة، ولذا عليك بتفقد أسفل السيارة جيدا في أثناء فحص ماسورة العادم.

- عليك بفحص علبة المحفز (علبة العادم)، والتي يتم تغييرها بطريقة بسيطة وسهلة، ولكنها ستغير حال السيارة تماما، وتمنع تلك الروائح من الظهور نهائيا.

- عليك بالتأكد مباشرة من كل وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك لتتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تسريب بها.

- عليك بالتوقف عن محاولات تشغيل المحرك وترك السيارة لفترة قصيرة، ثم ابدأ بالتحقق من سلامة وصلات الوقود إلى المحرك، قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.

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