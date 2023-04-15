  • Alwasat News
Atwasat

4 خطوات للتخلص من الروائح المزعجة في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 01:13 مساء
4 خطوات للتخلص من الروائح المزعجة في سيارتك
خطوات بسيطة للسيطرة على رائحة العادم في سيارتك (الإنترنت)
alwasat radio

تتحول في بعض الأحيان رائحة السيارة من الداخل إلى روائح عادم محترق ووقود، أو رائحة بيض فاسد، في تلك الحالة بالتأكيد هناك خلل في أحد الأنظمة وتلك الروائح تنذرك به، ولذلك عليك اتباع تلك الخطوات لكي تقضي على تلك الرائحة المزعجة.

- عليك التأكد من سلامة نظام طرد العادم الخاص بالسيارة، فقد يكون هناك ثقب في ماسورة العادم نتيجة احتكاك السيارة بأحد المطبات في أثناء قيادتك لها، دخول العادم إلى السيارة يعني أنه قد يكون هناك أيضا تسريب في بدن السيارة من أسفل رافقه تسريب في ماسورة العادم فسهّل وصول الرائحة إلى داخل السيارة، ولذا عليك بتفقد أسفل السيارة جيدا في أثناء فحص ماسورة العادم.

- عليك بفحص علبة المحفز (علبة العادم)، والتي يتم تغييرها بطريقة بسيطة وسهلة، ولكنها ستغير حال السيارة تماما، وتمنع تلك الروائح من الظهور نهائيا.

- عليك بالتأكد مباشرة من كل وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك لتتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تسريب بها.

- عليك بالتوقف عن محاولات تشغيل المحرك وترك السيارة لفترة قصيرة، ثم ابدأ بالتحقق من سلامة وصلات الوقود إلى المحرك، قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء

30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري

«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)
«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين

«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين
خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس

«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا

«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل
العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر

العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر
الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أضرار يحدثها فصل الربيع بطلاء سيارتك وكيفية الحفاظ عليها
أضرار يحدثها فصل الربيع بطلاء سيارتك وكيفية الحفاظ عليها
«Huawei» تقتحم عالم السيارات الكهربائية
«Huawei» تقتحم عالم السيارات الكهربائية
كيفية تنظيف فلتر الهواء في سيارتك
كيفية تنظيف فلتر الهواء في سيارتك
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة
بالفيديو: سيارة موفرة الوقود من «فورد»
بالفيديو: سيارة موفرة الوقود من «فورد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟...
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة...
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق...
«تسلا» تعلن تخفيض أسعار سياراتها
«تسلا» تعلن تخفيض أسعار سياراتها...
المزيد
4 خطوات للتخلص من الروائح المزعجة في سيارتك
4 خطوات للتخلص من الروائح المزعجة في سيارتك...
بالفيديو: تعرف على النسخة الشبابية الجديدة من «BYD»
بالفيديو: تعرف على النسخة الشبابية الجديدة من «BYD»...
«كيا» تستدعي 2700 سيارة كهربائية
«كيا» تستدعي 2700 سيارة كهربائية...
بالفيديو: سيارة موفرة الوقود من «فورد»
بالفيديو: سيارة موفرة الوقود من «فورد»...
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة
بالفيديو: سيارة طائرة تحلق في السماء بسرعة 750 كم/ ساعة...
المزيد