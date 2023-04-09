  • Alwasat News
Atwasat

أضرار يحدثها فصل الربيع بطلاء سيارتك وكيفية الحفاظ عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 03:57 مساء
أضرار يحدثها فصل الربيع بطلاء سيارتك وكيفية الحفاظ عليها
عوامل تسبب الكثير من الضرر لطلاء سيارتك (الإنترنت)
alwasat radio

الربيع هو وقت جميل جدا حيث الشمس منعشة ودافئة، بعد قضاء أشهر في القيادة في البرد، والتعامل مع الطرق الممطرة والجليدية، يرغب السائقون في الاستمتاع ببعض الدفء، يجلب الربيع الزهور الملونة، والطيور النقيق، والسماء الصافية، ولكنه يجلب معه أيضاً بعض الأضرار القوية لطلاء السيارات.

وإليك أبرز الأضرار التي تحدث لطلاء سيارتك بسبب الربيع، وفقا لموقع «عالم السيارات».

فضلات الطيور والحشرات
- عندما تصبح الطيور أكثر نشاطاً في الربيع، تبدأ في التخلص من الفضلات على السيارات، تحتوي فضلات الطيور على حمض اليوريك وبقايا تتآكل على طبقة الطلاء الصافية لسيارتك، إذا تركتهم على سيارتك، فإن أشعة الشمس القوية يمكن أن تزيد من ضرر فضلات الطيور على الطلاء، لذا قم بتنظيفها في أسرع وقت ممكن.
- الحشرات ليست الكائنات الطائرة الوحيدة التي يمكنها إتلاف طلاء سيارتك، أثناء القيادة، يمكن أن تتناثر الحشرات الطائرة على سيارتك وتتلفها.
- تحتوي هذه الحشرات على الأحماض، والتي يمكن أن تؤدي إلى تآكل سطح سيارتك إذا تناثرت فيها وبقيت في الشمس، لتجنب ذلك، اغسل البقع في أسرع وقت ممكن.

حطام الرصيف
- هذا أمر شائع جداً في المناطق التي تمت فيها إعادة رصف الطرق مؤخراً أو تم الانتهاء من إنشاءات جديدة، قد تصبح بعض بقع الرصيف مفكوكة، يمكن التقاط هذا الحطام القاسي عن طريق تحريك إطارات السيارة وتوجيهه مباشرة إلى غطاء محرك السيارة أو ممتص الصدمات، من شبه المؤكد أن هذا سيؤدي إلى تقطيع أو تقشر أو ما هو أسوأ من تآكل الجسم.

نسغ الشجر
- تنتعش الأشجار في الربيع، مما يؤدي إلى تقطير النسغ، غالباً ما تهبط هذه المادة اللاصقة على السيارات المتوقفة تحت الأشجار، حيث يمكن تحميصها بأشعة الشمس، وتتبلور في السطح المطلي، وتترك رقعة قبيحة، نظرا لأن النسغ عبارة عن مواد كيميائية، فلا يمكن إزالتها بسهولة مثل غسل المنطقة المصابة.
- للتخلص منه، قم برش المناطق المصابة على الفور بالكحول وامسحها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

حبوب اللقاح
- حبوب اللقاح ليست ضارة فقط للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة، لكنه يضر بسيارتك، لديها القدرة على خدش الطلاء الخاص بك.
- جزيئات حبوب اللقاح صغيرة للغاية، ويمكن أن تدخل وتستقر في مسام سيارتك، إذا تُركت حبوب اللقاح في سيارتك لفترة طويلة من الوقت، فقد تطلق أحماض وتتسبب في بهتان اللون، ما عليك سوى غسل وشطف سيارتك بالماء الدافئ والصابون.

طريقة الحفاظ على الطلاء في حالة جيدة
توجد عدة اقتراحات للحفاظ على طلاء سيارتك من التشقق أو التصدع أو التساقط، خاصة في الربيع، فيما يلي بعض أفضل الخطوات:
- احفظ سيارتك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- إذا كنت تريد غسل سيارتك، فاستخدم الصابون والمنظفات اللطيفة.
- قم بإزالة أي بقع حشرات أو فضلات الطيور أو أوراق الشجر أو بقع التوت في أسرع وقت ممكن.
- استفد من المرآب الخاص بك أو غطاء السيارة.
- مرة واحدة في السنة، قم بتشميع سيارتك بطريقة احترافية.
- اصطحب مركبتك إلى مغسلة سيارات دون لمس.
إذا كنت تتعامل مع هذه المشكلات وحدث تلف تشطيب سيارتك، فما عليك سوى اصطحابها إلى ميكانيكي محترف لإصلاح الأضرار التي لحقت بطلاء السيارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»

الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»
تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها

تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس

انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية

السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
غوارديولا يكشف السبب «التكتيكي» لإبعاد ووكر عن تشكيلته الأساسية

غوارديولا يكشف السبب «التكتيكي» لإبعاد ووكر عن تشكيلته الأساسية
الكاسا وسحوركم علينا (8)

الكاسا وسحوركم علينا (8)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
49 ألف دولار للحصول على «ميراي» الهيدروجينية من «تويوتا»
49 ألف دولار للحصول على «ميراي» الهيدروجينية من «تويوتا»
5 خطوات عليك فعلها عند فشل المكابح أثناء القيادة
5 خطوات عليك فعلها عند فشل المكابح أثناء القيادة
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «KG Mobility»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «KG Mobility»
خطوات بسيطة للمساعدة في إطالة عمر بطارية سيارتك
خطوات بسيطة للمساعدة في إطالة عمر بطارية سيارتك
بالفيديو: سيارة صينية موفرة للوقود
بالفيديو: سيارة صينية موفرة للوقود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟...
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تنتج سيارة كهربائية طائرة...
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق
«هيونداي» و«كيا» تستدعيان سيارتهما بسبب الحريق...
أصوات إذا أصدرتها سيارتك وجب عليك فحصها
أصوات إذا أصدرتها سيارتك وجب عليك فحصها...
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»...
المزيد
أضرار يحدثها فصل الربيع بطلاء سيارتك وكيفية الحفاظ عليها
أضرار يحدثها فصل الربيع بطلاء سيارتك وكيفية الحفاظ عليها...
نصائح لتحسين صيانة نظام التعليق في سيارتك
نصائح لتحسين صيانة نظام التعليق في سيارتك...
«تسلا» تعلن تخفيض أسعار سياراتها
«تسلا» تعلن تخفيض أسعار سياراتها...
بالفيديو: سيارة صينية موفرة للوقود
بالفيديو: سيارة صينية موفرة للوقود...
خطوات بسيطة للمساعدة في إطالة عمر بطارية سيارتك
خطوات بسيطة للمساعدة في إطالة عمر بطارية سيارتك...
المزيد