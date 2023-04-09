أضرار يحدثها فصل الربيع بطلاء سيارتك وكيفية الحفاظ عليها

القاهرة - بوابة الوسط

الربيع هو وقت جميل جدا حيث الشمس منعشة ودافئة، بعد قضاء أشهر في القيادة في البرد، والتعامل مع الطرق الممطرة والجليدية، يرغب السائقون في الاستمتاع ببعض الدفء، يجلب الربيع الزهور الملونة، والطيور النقيق، والسماء الصافية، ولكنه يجلب معه أيضاً بعض الأضرار القوية لطلاء السيارات.

وإليك أبرز الأضرار التي تحدث لطلاء سيارتك بسبب الربيع، وفقا لموقع «عالم السيارات».

فضلات الطيور والحشرات

- عندما تصبح الطيور أكثر نشاطاً في الربيع، تبدأ في التخلص من الفضلات على السيارات، تحتوي فضلات الطيور على حمض اليوريك وبقايا تتآكل على طبقة الطلاء الصافية لسيارتك، إذا تركتهم على سيارتك، فإن أشعة الشمس القوية يمكن أن تزيد من ضرر فضلات الطيور على الطلاء، لذا قم بتنظيفها في أسرع وقت ممكن.

- الحشرات ليست الكائنات الطائرة الوحيدة التي يمكنها إتلاف طلاء سيارتك، أثناء القيادة، يمكن أن تتناثر الحشرات الطائرة على سيارتك وتتلفها.

- تحتوي هذه الحشرات على الأحماض، والتي يمكن أن تؤدي إلى تآكل سطح سيارتك إذا تناثرت فيها وبقيت في الشمس، لتجنب ذلك، اغسل البقع في أسرع وقت ممكن.

حطام الرصيف

- هذا أمر شائع جداً في المناطق التي تمت فيها إعادة رصف الطرق مؤخراً أو تم الانتهاء من إنشاءات جديدة، قد تصبح بعض بقع الرصيف مفكوكة، يمكن التقاط هذا الحطام القاسي عن طريق تحريك إطارات السيارة وتوجيهه مباشرة إلى غطاء محرك السيارة أو ممتص الصدمات، من شبه المؤكد أن هذا سيؤدي إلى تقطيع أو تقشر أو ما هو أسوأ من تآكل الجسم.

نسغ الشجر

- تنتعش الأشجار في الربيع، مما يؤدي إلى تقطير النسغ، غالباً ما تهبط هذه المادة اللاصقة على السيارات المتوقفة تحت الأشجار، حيث يمكن تحميصها بأشعة الشمس، وتتبلور في السطح المطلي، وتترك رقعة قبيحة، نظرا لأن النسغ عبارة عن مواد كيميائية، فلا يمكن إزالتها بسهولة مثل غسل المنطقة المصابة.

- للتخلص منه، قم برش المناطق المصابة على الفور بالكحول وامسحها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

حبوب اللقاح

- حبوب اللقاح ليست ضارة فقط للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة، لكنه يضر بسيارتك، لديها القدرة على خدش الطلاء الخاص بك.

- جزيئات حبوب اللقاح صغيرة للغاية، ويمكن أن تدخل وتستقر في مسام سيارتك، إذا تُركت حبوب اللقاح في سيارتك لفترة طويلة من الوقت، فقد تطلق أحماض وتتسبب في بهتان اللون، ما عليك سوى غسل وشطف سيارتك بالماء الدافئ والصابون.