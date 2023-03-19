6 علامات لتلف ممتص الصدمات

القاهرة - بوابة الوسط

ممتص الصدمات هو جهاز يعمل على تهدئة ارتجاج السيارة عند سيرها على الأخص في طريق فيه حفر.

ويعمل ممتص الصدمات على تحويل طاقة الحركة الناتجة من الارتجاج إلى طاقة حرارية تتسرب في الجو دون أن نشعر بها. وخفض ارتجاج السيارة أثناء سيرها من عوامل الراحة للركاب.

وهو جزء لا يتجزأ من نظام التعليق، وتلفه له تأثير كبير على سلامة مركبتك. فيمكن لممتص الصدمات التالف أن يؤثر على كيفية احتكاك عجلات سيارتك بالطريق، مما يتسبب في تمايلها بشكل خطير، وتزحلقها على الماء، إضافة إلى تدهور في الأداء، وتدهور عملية المناولة وتعرضها للخطر.

وكمعظم الأمور التي تحدث مع الوقت، فإن الاستخدام المتواصل لممتص الصدمات يؤدي إلى تلفه وتحطمه، وبالتالي فقدان قدرته على العمل بشكل صحيح. وهناك عدد من الإشارات الواضحة التي تحذرك من أنك قد تكون بحاجة إلى ممتص جديد للصدمات، وبمجرد معرفتك لهذه الإشارات ستستطيع تحديد ما إذا كان هناك من ضرورة لإرسال سيارتك إلى ورشة تصليح. وفيما يلي العلامات الرئيسية لتلف ممتص الصدمات في سيارتك لحماية نفسك وسيارتك أثناء القيادة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

التأرجح عند المطبات

- إذا تعرضت سيارتك للاهتزاز والتأرجح عند المطبات والأسطح غير المستوية، فمن المحتمل جدًا أن ممتص الصدمات فيها قد تعرض للتلف بشدة، وهو بحاجة إلى استبداله فورًا. فإضافة إلى كون القيادة غير مريحة في هذه الحالة، فإن الاهتزاز والتأرجح يضعان ضغطا غير مرغوب على المكونات الأخرى لسيارتك.

تلف في الإطارات

- وجود تلف ما أو حتى بقع على الإطارات، عادة هذا يعني أن الإطارات تفتقر إلى الاحتكاك الأمثل مع الطريق، ومن شأن هذا الأمر أن يكون لع تأثير كبير على التعامل مع السيطرة وقدرة الإطارات على الإمساك بالطريق، وهذا الأمر يعني ضرورة التحقق من ممتص الصدمات في سيارتك، وقد يتطلب تغييره على الأرجح.

طول مسافة التوقف

- هل لاحظت في يوم من الأيام الفرق بين قيادة سيارة جديدة وسيارة قديمة؟ فستلاحظ أن التوقف عند إشارة المرور الحمراء هو تجربة مختلفة تمامًا. ويعود ذلك لممتص الصدمات الجديد في السيارة الجديدة. فقد أثبتت التجارب المستقلة أن تغيير ممتص الصدمات في سيارتك بشكل دوري سوف يؤدي إلى تحسن عملية التوقف بمسافة تصل إلى 3 أمتار، فحتى التوقف ضمن نصف هذه المسافة قد يجنبك الوقوع بحوادث سير مؤسفة.

الجنوح وغوص أنف السيارة

- هل تجنح سيارتك أو تغوص من الجهة الأمامية عندما تستعمل المكابح؟ إذا كان الأمر كذلك، فإنك ستحتاج إلى تفحص ممتص الصدمات بأسرع وقت ممكن، فهذه العوارض ستضعف من قدرتك على السيطرة على سيارتك والتي قد تزداد خطورتها أثناء الطقس العاصف.

اهتزازات في عجلة القيادة

- هل تشعر بالاهتزازات مباشرة من خلال عجلة القيادة أثناء السير؟ عندما يعمل بشكل صحيح، يقوم ممتص الصدمات بإبقاء إطارات سيارتك على تماس مع الطريق، ويجب أن لا يكون هناك أي اهتزازات.