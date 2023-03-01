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بالفيديو: جديد «بيجو 508»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 01:15 مساء
بالفيديو: جديد «بيجو 508»
«بيجو» تستعرض الجمال الفرنسي بواحدة من أكثر السيارات تميزا (الإنترنت)
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كشفت «بيجو» عن سيارة «508» الجديدة التي أثارت إعجاب الكثيرين بتفاصيلها الجميلة والمميزة.

وحصلت السيارة الجديدة على لمسات مميزة تجعلها أكثر عصرية وجمالا مقارنة بمركبات «508» من الجيل السابق، إذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية وشكل غطاء المبرد وأشكال الفتحات الهوائية، وأشكال ممتصات الصدمات، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة
وزودت المركبة بمصابيح جديدة مجهزة بعدسات تمنحها إضاءة ممتازة، وثبتت على جانبي الواجهة الأمامية وأسفل المصابيح خطوط (LED) مضيئة بتصميم مميز جدا، كما جهّزت «508» بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 17 و20 إنشا.

ويبرز التميّز في هذه السيارة أيضا من خلال تصميمها الداخلي، خصوصا تصميم واجهة القيادة التي حصلت على لوحات مفاتيح أنيقة تشبه مفاتيح البيانو وثبتت أسفل الشاشة اللمسية، كما برزت معالم الفخامة على قمرة السيارة من خلال تداخل الجلد مع الكروم مع العناصر المغطاة بقشر الخشب الفاخر.

تكنولوجيا حديثة
ودعمت «بيجو» مركبتها بأحدث معايير الأمان، إذ زودتها بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالفرامل في الحالات الطارئة، وجهزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وتعمل نماذج هذه المركبة بمنظومات هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية، كما ستطرح منها نسخا تعمل بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 130 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.6 لتر وعزم 218 حصانا.
 

 

«بيجو» تستعرض الجمال الفرنسي بواحدة من أكثر السيارات تميزا (الإنترنت)
«بيجو» تستعرض الجمال الفرنسي بواحدة من أكثر السيارات تميزا (الإنترنت)
«بيجو» تستعرض الجمال الفرنسي بواحدة من أكثر السيارات تميزا (الإنترنت)
«بيجو» تستعرض الجمال الفرنسي بواحدة من أكثر السيارات تميزا (الإنترنت)
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