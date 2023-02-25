ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت شركة سيارات «فولفو» مبيعات بلغت 48.520 في يناير، بزيادة 2٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت مبيعات طرازات إعادة الشحن من سيارات «فولفو» الكهربائية بالكامل والهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 31٪ في يناير على أساس سنوي، وهو ما يمثل 40.7٪ من جميع سيارات «فولفو» المباعة عالميا خلال الشهر، واستقرت حصة السيارات الكهربائية بالكامل على 16.2٪.

وبلغت المبيعات الأوروبية لشهر يناير 21436 سيارة بزيادة 14.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقادت الزيادة الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وشكلت مبيعات إعادة الشحن، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل التي تشمل أيضا السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء 59.8٪ من إجمالي المبيعات في المنطقة خلال الشهر.

في غضون ذلك، بلغت المبيعات في الولايات المتحدة 7693 سيارة بزيادة 8.2٪ مقارنة بشهر يناير من العام الماضي. وشكلت حصة نماذج إعادة الشحن 30.8٪ من إجمالي مبيعات الشهر.

وفي الصين، تراجعت المبيعات بنسبة 19.5٪ إلى 11783 سيارة في يناير بسبب توقيت العام الصيني الجديد، على الرغم من أن حصة سيارات إعادة الشحن بلغت 10.7٪.

في يناير، كانت «فولفو XC60» هي الطراز الأكثر مبيعًا، حيث وصلت مبيعاتها إلى 16016 سيارات (2022: 14516) ، تليها «XC40» بإجمالي مبيعات بلغ 14038 سيارة (2022: 12286 وحدة) و«XC90» بسعر 7438 سيارة (2022: 7243 وحدة).

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