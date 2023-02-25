  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 12:56 مساء
ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية
«فولفو» تسجل أعلى مبيعات بلغت 48520 سيارة في يناير (الإنترنت)
alwasat radio

سجلت شركة سيارات «فولفو» مبيعات بلغت 48.520 في يناير، بزيادة 2٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت مبيعات طرازات إعادة الشحن من سيارات «فولفو» الكهربائية بالكامل والهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 31٪ في يناير على أساس سنوي، وهو ما يمثل 40.7٪ من جميع سيارات «فولفو» المباعة عالميا خلال الشهر، واستقرت حصة السيارات الكهربائية بالكامل على 16.2٪.

وبلغت المبيعات الأوروبية لشهر يناير 21436 سيارة بزيادة 14.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقادت الزيادة الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا وشكلت مبيعات إعادة الشحن، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل التي تشمل أيضا السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء 59.8٪ من إجمالي المبيعات في المنطقة خلال الشهر.

في غضون ذلك، بلغت المبيعات في الولايات المتحدة 7693 سيارة بزيادة 8.2٪ مقارنة بشهر يناير من العام الماضي. وشكلت حصة نماذج إعادة الشحن 30.8٪ من إجمالي مبيعات الشهر.

وفي الصين، تراجعت المبيعات بنسبة 19.5٪ إلى 11783 سيارة في يناير بسبب توقيت العام الصيني الجديد، على الرغم من أن حصة سيارات إعادة الشحن بلغت 10.7٪.

في يناير، كانت «فولفو XC60» هي الطراز الأكثر مبيعًا، حيث وصلت مبيعاتها إلى 16016 سيارات (2022: 14516) ، تليها «XC40» بإجمالي مبيعات بلغ 14038 سيارة (2022: 12286 وحدة) و«XC90» بسعر 7438 سيارة (2022: 7243 وحدة).

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة

عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة
قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ

قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال

نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال
على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال

على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال
«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي

«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»

السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية

التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين

بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
صور تجسسية لسيارة جيلي «Zeekr 003» الكهربائية
صور تجسسية لسيارة جيلي «Zeekr 003» الكهربائية
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
ما جديد «LS7» الكهربائية؟
ما جديد «LS7» الكهربائية؟
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال...
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%...
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا
صور تجسسية للجيل القادم من بي إم دبليو «X2» بتصميم جديد كليا...
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)
«فولكس فاغن» تعلن رباعية دفع جديدة (فيديو)...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة...
المزيد
ماذا تفعل إذا تعطلت مكابح سيارتك أثناء القيادة؟
ماذا تفعل إذا تعطلت مكابح سيارتك أثناء القيادة؟...
ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية
ارتفاع مبيعات سيارات «فولفو» العالمية...
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو
قبل أن تشتريها.. تعرف إلى مميزات وعيوب السيارة التيربو...
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)...
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها...
المزيد