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التصرف الصحيح لمواجهة تعليق دواسة الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 02:17 مساء
التصرف الصحيح لمواجهة تعليق دواسة الوقود
التصرفات الصحيحة والتصرفات الخاطئة حال تعطل دواسة الوقود (الإنترنت)
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أثناء القيادة قد تتفاجأ بعدم استجابة دواسة الوقود لضغطك عليها، أو بزيادة سرعة السيارة دون الضغط على دواسة الوقود بها. وذلك يشكل خطرا كبيرا عليك، إذ تفقد القدرة على استخدام المكابح. وإليك التصرفات الصحيحة والتصرفات الخاطئة في هذا الموقف، حسب «موتوراتي».

التصرفات الخاطئة لمواجهة تعليق دواسة الوقود:
استخدام المكابح اليدوية: وهذا خاطئ تمامًا، حيث إنه بالفعل يوقف الإطارات الخلفية، إلا أنه يؤدي إلى ترنح السيارة على الطرق حتى تنقلب أو تغيّر مسارها لتصطدم بسيارات أخرى.
إطفاء المحرك: عندما يتوقف المحرك عن العمل، يؤدي إلى إيقاف عمل مقود القيادة وأيضًا تتوقف المكابح عن العمل، وعندها يستحيل إيقاف السيارة.

التصرف الصحيح لمواجهة تعليق دواسة الوقود:
إذا كانت السيارة قيرها أوتوماتيكيًا: حرّك عصا ناقل السرعات إلى وضعية N)»Normal)، لأن هذا سيعزل أثر دواسة الوقود، بحيث نفصل دوران المحرك عن الإطارات، مما يساعد على تقليل سرعة السيارة حتى يمكن السيطرة عليها من جديد والعمل على توقفها تمامًا.

إذا كانت السيارة قيرها يدويًا: اضغط على دواسة الدبرياج بحيث نفصل دوران المحرك عن الحركة، ثم بعد ذلك قم بالضغط على المكابح حتى تتوقف السيارة.

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