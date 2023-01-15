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المنافسة تجبر «تسلا» على تخفيض أسعارها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 12:10 مساء
المنافسة تجبر «تسلا» على تخفيض أسعارها
شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية تخفض أسعار سياراتها بنسبة 20% (الإنترنت)
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أعلنت «تسلا» أنها ستخفض سعر طرازاتها من السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا بنسبة تصل إلى 20% في أوروبا والولايات المتحدة، لتطلق بذلك حرب أسعار مع دخول المزيد من المنافسين إلى السوق.

وتراجعت الأسهم في الشركة التي يملكها «إيلون ماسك» لأكثر من عام وهبطت بما يصل إلى 4.5% في التعاملات المبكرة الجمعة، قبل أن تعوّض بعض الخسائر.

وخفضت «تسلا» بالفعل الأسعار مرتين في الصين في الأشهر الأخيرة، وقدمت عروضا ترويجية نادرة في أميركا الشمالية أواخر العام الماضي.
وحسب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، دفع خفض الأسعار في الصين بمالكي سيارات «تسلا» إلى التعبير عن غضبهم في معارض السيارات، لأنهم فوتوا عليهم العروض على هذه المركبات.

في العام 2022، سلّمت المجموعة 1.31 مليون سيارة كهربائية، بزيادة مقدارها 40% على أساس سنوي.
لكن هذا لا يزال أقل من هدف ماسك طويل الأجل المتمثل في زيادة عمليات التسليم بمعدل 50% سنويا.

ويبدي المستثمرون قلقا من أن المبيعات ستتباطأ بسبب الانكماش الاقتصادي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل اقتراض المال لشراء سيارة أكثر كلفة.

ويشير المراقبون أيضا إلى وصول الكثير من المنافسين إلى سوق السيارات الكهربائية، حيث تقدم شركات تصنيع السيارات الرئيسية الآن مجموعة طرازات، بما يشمل قطاع السيارات الفاخرة التي هيمنت عليها «تسلا» لفترة طويلة.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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