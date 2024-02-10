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نانسي عجرم في إطلالة رقيقة بتوقيع «صعب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 12:58 مساء
نانسي عجرم في إطلالة رقيقة بتوقيع «صعب»
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور نانسي عجرم معلقين على أناقتها (أرشيفية: الإنترنت)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة نانسي عجرم خلال حفلها الغنائي الأخير في السعودية، معلقين على أناقتها وبسطاتها، و حفاظها الدائم على رشاقتها وشبابها.

واختارت نانسي عجرم جامبسوت أسود بالتصميم المفضل لديها، لامعا بلا أكمام، وبفتحة من عند الصدر، من تصميم اللبناني العالمي «إيلي صعب»، ويصل سعره إلى 6600 دولار. شاهده من موقع بيعه، واستوحي من الصور إطلالتك.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور نانسي عجرم معلقين على أناقتها (أرشيفية: الإنترنت)
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور نانسي عجرم معلقين على أناقتها (أرشيفية: الإنترنت)
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور نانسي عجرم معلقين على أناقتها (أرشيفية: الإنترنت)
رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور نانسي عجرم معلقين على أناقتها (أرشيفية: الإنترنت)
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