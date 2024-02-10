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بالفيديو: خلطة سحرية للتخلص من انتفاخ العينين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 10:06 صباحا
بالفيديو: خلطة سحرية للتخلص من انتفاخ العينين
الموز وزيت الخروع ودقيق الأرز للتخلص من انتفاخ العينين (أرشيفية: الإنترنت)
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لإزالة انتفاخ تحت العينين إليك هذا الماسك الذي يتكون من الموز، وزيت الخروع، ودقيق الأرز.

جميع هذه المكونات مفيدة للبشرة، حيث إن الموز يسهم في تفتيح منطقة دائر العينين، وزيت الخروع يرطب البشرة، ويزيل تجاعيد العينين الموجودة فيها، ويحفز حركة الدورة الدموية في البشرة، ودقيق الأرز أيضا يحتوي على خواص فعالة في تبييض البشرة، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

اخلطي المكونات إلى أن تحصلين على عجينة، وجربيها على يدك قبل تطبيقها على وجهك، للتأكد من عدم تحسسك تجاه مكوناتها، ثم مدي العجينة على منطقة دائر العينين، واتركيها عشر دقائق، وكرري ذلك ثلاث مرات في الأسبوع.

شاهدي الفيديو وطبقي هذا الماسك تحت عينيك.
 

 

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