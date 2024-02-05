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الزعتر وزيت الزيتون لتطويل وتنعيم الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 10:08 صباحا
الزعتر وزيت الزيتون لتطويل وتنعيم الشعر
خلطات طبيعية لتنعيم الشعر وتطويله من الزعتر تعرفي عليها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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الزعتر من الأعشاب المفيدة للجسم ولا يقتصر استخدامه في الطعام فقط وإنما يدخل في التجميل سواء تجميل البشرة أو الشعر، فالزعتر يحتوى على المغنيسيوم والبوتاسيوم مما يعمل على تحفيز بصيلات الشعر فينمو، كما يحتوى على خصائص مطهرة تحافظ على صحة فروة الرأس فأحرصي على إدخال الزعتر في روتين العناية بشعرك وتعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد الزعتر للشعر:
- يعمل الزعتر على علاج تساقط الشعر بالإضافة إلى أنه يعالج القشرة.
- يعمل على تنعيم الشعر والحفاظ عليه.
- يحافظ على نظافة فروة الشعر وعلاج القشرة.
- يعمل على تحفيز بصيلات الشعر.
- يقوي الدورة الدموية في فروة الشعر مما يعمل على تكثيف الشعر.

الزعتر وزيت الزيتون لتطويل الشعر
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة صغيرة من زيت الزعتر.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.
3 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.

- اخلطي المقادير معاً وضعي الوصفة على شعرك مع التدليك.
- اتركي الوصفة على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

الزعتر وإكليل الجبل لنعومة الشعر
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.
2 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الجاف.
4 أكواب من الماء المغلي.

- انقعي المقادير معاً في الماء المغلي، ثم اتركيه ليبرد وصفي الماء من الزعتر.
- اغسلي شعرك بماء الزعتر بعد غسله.

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