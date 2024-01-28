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بالفيديو: تشكيلة «شانيل» مستوحاة من الباليه.. وأزياء «أرماني» رحلة من الغرب إلى الشرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 02:23 مساء
بالفيديو: تشكيلة «شانيل» مستوحاة من الباليه.. وأزياء «أرماني» رحلة من الغرب إلى الشرق
من عرض لتشكيلة الهوت كوتور من «شانيل» في باريس، في 23 يناير 2024 (أ ف ب)
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شكّل الرقص والباليه مصدر إلهام لتشكيلة الهوت كوتور لربيع وصيف 2024 التي عرضتها دار «شانيل» في باريس، بينما كانت أزياء «جورجيو أرماني» على منصات العاصمة الفرنسية بمثابة رحلة من الغرب إلى الشرق .

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تفاصيل عرض «شانيل»
وارتدت عارضات «شانيل» اللون الوردي، ووضعن ربطات شعر على طريقة راقصات الباليه. وقالت المديرة الفنية للدار فيرجيني فيار، في شرح مكتوب عن العرض، إن التشكيلة خفيفة جدا، ومصنوعة من التول والكشكش والطيات والدانتيل، حسب وكالة «فرانس برس».

وتدلّى من سقف منصة العرض تجهيز عملاق يمثّل زرّ «شانيل» الشهير، الذي يحمل حرفّي «C» المتشابكَين.

واستهلت العرض الممثلة وعارضة الأزياء مارغريت كوالي، ابنة الممثلة آندي ماكدويل، بطقم أبيض مع ما يُعرف بـ«ياقة المهرّج» البيضاء المكشكشة.

ولفتت في التشكيلة سلسلة من التنانير الشفافة، وتلك القصيرة المستقيمة، وجوارب رقص بيضاء لامعة، فوقها أحياناً سروال شفاف، لكّن الأحذية ليست مسطّحة، بل بكعوب عالية سوداء ناعمة.

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ولم يخل عرض «شانيل» من بعض ملابس الشارع، بينما حرصت دار المنتجات الفاخرة على التعاون موسيقياً مع مغني الراب كندريك لامار.

تفاصيل عرض «أرماني»
أما دار«أرماني» فقدمت لضيوفها، وفي مقدّمتهم الممثلتان غلين كلوز وغوينيث بالترو ولاعب كرة القدم رونالدو، رحلة متخيلة بالكامل من الغرب إلى الشرق، وفق ملاحظات مكتوبة عن العرض.

ومن محطات هذه الرحلة: آسيا مع عباءات الكيمونو، وإسبانيا مع سترات مصارع الثيران القصيرة، وحقائب اليد التي تذكرنا بالمروحة اليدوية، والشرق الأوسط مع السراويل المنفوخة أو الضيقة عند الكاحلين، وكل ذلك باللون الوردي الفاتح، أو الأخضر اليشم أو الفاتح، أو الأزرق الداكن، معزّز بالدانتيل والتطريز والبريق.

 

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