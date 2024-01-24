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بالفيديو: الألوان الصامتة عنوان «Dior» لربيع وصيف 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 04:01 مساء
بالفيديو: الألوان الصامتة عنوان «Dior» لربيع وصيف 2024
تفاصيل مجموعة Dior هوت كوتور 2024 (أرشيفية: الإنترنت)
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قدمت المديرة الفنية للمجموعات النسائية لدار«Dior»، ماريا غراتسيا شيوري، مجموعة الأزياء الراقية حيث دمجت بين الماضي والتراث في كل إيقاع من الحاضر واختارت الفنانة التشكيلية مارتا روبرتي، لتحول منصة العرض إلى معرض فني حيث وجهت الجمالية التأسيسية للعصور القديمة في حدائق متحف رودان في الدائرة السابعة في باريس لتقديم عرض لأزياء الراقية «Haute Couture» لربيع وصيف 2024، أمام النجوم، بما في ذلك ريهانا وأنيا تايلور جوي، تخيلت ماريا غراتسيا شيوري خزانة ملابس أزياء مثالية من القطع الرصينة والمتقنة وفقًا لموقع «جمالك».

جاءت معظمها باللون البيج والرمادي والأسود، مما ألقى العين على أشكال التصميمات، في حين أظهرت الأقمشة مثل المخمل الأسود والحرير والساتان طبيعتها الفاخرة.. شاهدي معنا العرض واستوحي منه إطلالتك.
 

 

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