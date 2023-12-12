المعدنوس والشوفان للحفاظ على شباب البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

ساعدي بشرتك لتحافظ على شبابها، وامنحيها نقاوة لا مثيل لها من خلال ماسك المعدنوس والشوفان تعلمي طريقته معنا وطبقيه بنفسك وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

لتطبيق هذا القناع أنت بحاجة إلى حفنة من المعدنوس وملعقة كبيرة من الشوفان وعصرة ليمون وملعقة كبيرة زبادي اخلطي هذه المكونات مع بعضها.

هذا الماسك يعزز إنتاج الكولاجين بالبشرة، ويشدها وينقيها من الحبوب وينظفها من الدهون.

طبقي الماسك على وجهك ما عدا دوائر العينين. هذه الخلطة مفيدة جداً، وننصحك بأن تطبقيها بشكل دائم. اتركي الماسك لمدة نصف ساعة من ثم اغسلي وجهك بالماء.

طبقي هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

