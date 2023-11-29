إطلالة رمضان اللامعة تثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

نشرالنجم محمد رمضان أخيرا صورا وهو يحيي حفلا خاصا في مصر، وظهر وهو يرتدي بنطلونا وقميصا باللون الأبيض لامعا ومرصعا بالأحجار، وأصبح حديث مواقع التواصل الأجتماعي، بعدما تداول روادها صورته، متسائلين: هل يرتدي رمضان قميصا مرصعا بالماس؟!.

والقميص بياقة كبيرة ومرصع بالكريستال عند منطقة الصدر، وليس الماس، من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 3645 دولارا، شاهده من موقع بيعه.

ونسق رمضان الإطلالة مع نظارة شمسية من العلامة التجارية Balenciaga، ويصل سعرها إلى 685 دولارا.

شاهدوا معنا الصور وتعرفوا على تفاصيل الإطلالة.





أحجار قميص محمد رمضان اللامعة تثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي (أرشيفية: الإنترنت)

أحجار قميص محمد رمضان اللامعة تثير جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي (أرشيفية: الإنترنت)