بياض البيض والأفوكادو لتفتيح البشرة وتجديد الخلايا

القاهرة - بوابة الوسط

من الخطوات المهمة لجمالك السعي لتجديد خلايا البشرة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها والتي تعد فعالة من أول استخدام، كما أنها آمنة على بشرتك، إلى جانب أنها غير مكلفة، ولا تنحصر أهمية تجديد خلايا البشرة فقط في جعل الجلد أكثر نعومة، وإنّما يمتدّ إلى توحيد لون البشرة، والتخلّص من الجلد الباهت عن طريق إزالة الخلايا الميتة وإخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ولتجديد خلايا بشرتكِ، اعتمدي هذه الطريقة الطبيعيّة بمكوّنات آمنة على البشرة بعيدة عن تقنيّات التجميل المكلفة والتي فيها الكثير من المجازفة، حسب موقع «مجلة الجميلة» .

المكوّنات:

- نصف حبّة من الأفوكادو.

- بياض بيضة.

- ملعقتان كبيرتان من العسل.