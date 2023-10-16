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أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 08:29 صباحا
أدخلي البيكينغ صودا في روتين العناية ببشرتك
قناع البيكينغ صودا والعسل لعلاج الرؤوس السوداء في المنزل بسهولة (الإنترنت)
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فوائد البيكينغ صودا لا تنتهي، ليس فقط للأغراض المنزلية، بل لجمال البشرة أيضا، ومن ضمنها أنها تساعد في إزالة الرؤوس السوداء التي تصيب مناطق الأنف والجبهة.

تنشأ الرؤوس السوداء في هذه الأجزاء من البشرة تحديدا، لكونها دهنية، فيلتصق بها الغبار الموجود في الهواء بسهولة، الذي بدوره يسد المسام ويُظهر الرؤوس السوداء. هذا القناع المنزلي البسيط سيساعدك في التخلص من الرؤوس السوداء في دقائق، فإليك الطريقة وفقا لموقع «الجميلة».

مكونات قناع البيكينغ صودا والعسل، لعلاج الرؤوس السوداء:
ملعقة كبيرة بيكينغ صودا
ملعقة كبيرة عسل أبيض
2 ملعقة ملح

طريقة تحضير الوصفة:
- امزجي المكونات، لعمل مزيج مناسب للفرد.

- افردي الخليط على المنطقة المصابة، مع تدليكه بلطف، واتركيه 5 دقائق.

- اغسلي وجهك بماء دافئ، ورطبيه بكريم مرطب.

- سيعمل هذا الخليط على تقشير البشرة وإزالة الجراثيم والأتربة. أما العسل على وجه التحديد فسيعمل كمضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببة للرؤوس السوداء.

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