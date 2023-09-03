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مكونات طبيعية سحرية للتخلص من فراغات الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 09:13 صباحا
مكونات طبيعية سحرية للتخلص من فراغات الشعر
نقدم إليكِ خلطة الثوم والأرجان والألوفيرا، للتخلص من فراغات الشعر (الإنترنت)
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فراغات الشعر واحدة من المشكلات الشائعة التي يعانيها عدد كبير من النساء، وهناك العديد من الطرق والوصفات التي تسهم في تقوية الشعر، ومساعدته على الحد من هذه المشكلة.

اليوم نقدم إليكِ خلطة الثوم والأرجان والألوفيرا السحرية، للتخلص من هذه المشكلة تماما، فتعرفي معنا إلى طريقة التطبيق، وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
يحتوي الثوم على مركبات تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتساعد في تجديد بصيلات الشعر.

- انقعي الثوم في زيت الأرجان 3 ساعات، ثم اضيفي ملعقتين من الألوفيرا، واخلطي جيدا.

- طبقي الخلطة على فروة الرأس مع التدليك لـ2-3 دقائق.

- اتركيها على شعرك 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

- كرري العملية مرتين في الأسبوع على مدى أسبوعبن، وستلاحظين الفرق.

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