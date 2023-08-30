فوائد الطمي المغربي وطريقة استخدامه

القاهرة - بوابة الوسط

الطمي المغربي من أفضل أنواع الطمي نظرا لخصائصه المدهشة فهو يقوم بامتصاص السموم ويعمل على تنظيف البشرة لقد استخدم الطين المغربي لأغراض جمالية وصحية لعدة قرون وهو من أكثر المعادن الطينية أهمية والتي يمكن تحضيرها في المنزل بعيدا عن المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات الصناعية تعرفي على طريقة استخدامه معنا وذلك وفقا لموقع «حياتك».

فوائد ماسك الطمي المغربي للبشرة:

يعالج حب الشباب نتيجة الزيوت الزائدة في البشرة يحدث ظهور الحبوب الشباب والتي تؤدي إلى ظهور البكتيريا لذلك إذا كنت تعاني من حبوب الشباب فيفضل استخدام ماسك الطمي المغربي.

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تخليص البشرة من السموم وتنقيتها

- يعمل ضيق المسام وانسدادها على ظهور الرؤوس السوداء فانسداد المسام ناتج عن الأوساخ والزيوت الزائدة ولكي يجرى التخلص من تلك المشكلة يجرى وضع الماسك على البشرة حيث يقوم الطين بجذب الأتربة والأوساخ فيعمل على إزالتها وبالتالي تنقيتها.

نعومه البشرة

يعمل ماسك الطمي المغربي على إزالة الأوساخ والأتربة والزيوت كما يقضي على خلايا الجلد الميت مما يمنحك ملمس ناعم لبشرتك.

تقشير البشرة

يساعد ماسك الطمي المغربي على إزالة الجلد الميت وعدم تراكمه لذلك يعطيك ماسك الطين المغربي أفضل وسيلة لتقشير البشرة.

يوحد لون البشرة

نتيجة للبقع وآثار حبوب الشباب تجعل بشرتك غير موحدة اللون ولكن عند استخدام ماسك الطمي المغربي فإنه يقوم بتوحيد لون البشرة.

وصفات الطمي المغربي للبشرة:

الطمي المغربي وزيت الورد:

- تعمل هذه الوصفة على إزالة الرؤوس السوداء وإزالة خلايا الجلد الميت والشوائب من البشرة.

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة من الطمي المغربي.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

5 قطرات من زيت الورد.

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ماء للعجن.

طريقة التحضير:

- افتحي مسام بشرتك وذلك من خلال وضع منشفة في الماء الدافئ ثم ضعيها على بشرتك لمدة 3 دقائق ثم قومي بتجفيفها.

- امزجي المقادير جيداً ثم ضعي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ وكرري الوصفة أربع مرات في الشهر.

الطمي المغربي وزيت شجرة الشاي:

- تستخدم هذه الوصفة للبشرة الدهنية حيث تعمل على تطهير المسام و إضافة الإشراق والنضارة للبشرة فالشوفان يعمل على ترطيب البشرة وزيت شجرة الشاي يعمل على قتل البكتيريا والميكروبات.

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة من الطمي المغربي.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

5 قطرات من زيت شجرة الشاي.

4 ملاعق من ماء الورد

- اخلطي المقادير مع بعض جيداً واغسلي بشرتك ثم ضعي الماسك على البشرة.

- اتركي الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد.

- كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.